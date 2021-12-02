Український воїн загинув внаслідок ворожої атаки, яка сталася 1 грудня. У той день бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню.
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Поранення було несумісне з життям
Внаслідок дій противника військовий ЗСУ зазнав поранення, яке виявилося смертельним. У відповідь українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи при цьому заборонене озброєння. Це змусило окупантів припинити обстріли. Командування та бійці Об'єднаних сил висловили співчуття рідним та близьким героя, який захищав Україну.
Де гатили бойовики 1 грудня:
- в напрямку Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів й великокаліберних кулеметів;
- біля Шумів – з мінометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- у бік Новотроїцького – з і стрілецької зброї.