Боевики 10 раз обстреляли украинских военных, один боец пострадал
В течение 9 марта боевики на Донбассе и в дальнейшем нарушали режим тишины. Наших военных обстреляли из минометов и гранатометов. С помощью беспилотника на украинских защитников были коварно сброшены две гранаты.
Оккупанты били по украинским войскам из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров. Кроме того, враг применил гранатометы различных систем, беспилотник, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Циничная атака: Оккупанты сбросили на медицинский автомобиль украинских бойцов две гранаты – фото
Стоит отметить, что беспилотник боевики использовали, нарушив нормы международного гуманитарного права. Его цинично использовали, обстреляв санитарный автомобиль украинских медиков. На крыше спецмашины был налепленный большой красный крест, а также размещены проблесковые маячки. На этот автомобиль оккупанты сбросили с беспилотника две гранаты. От такой коварной атаки, к счастью, внутри автомобиля никто не пострадал.
Где стрелял оккупант и из какого оружия
- рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово – с беспилотника враг сбросил ВОГ-17;
- дважды неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Орехово – из миномета калибра 120 миллиметров враг выпустил 5 мин;
- вблизи Зайцево – из 82 миллиметра миномета – 4 мины;
- неподалеку от Водяного – из миномета калибра 82 миллиметра – 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Майское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К счастью, 9 марта в результате вражеских обстрелов боевых потерь нет. Один украинский защитник получил боевую травму.
Важно! 24 канал собрал информацию о боевых потерях украинских военных в 2020 году. К сожалению, Украина уже за неполных три месяца войны в этом году потеряла 20 своих защитников. О тех, кто защищал нашу страну и отдал за это свою жизнь, читайте по ссылке.