Боевики 10 раз обстреляли украинских военных, один боец пострадал

Оккупанты били по украинским войскам из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров. Кроме того, враг применил гранатометы различных систем, беспилотник, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Циничная атака: Оккупанты сбросили на медицинский автомобиль украинских бойцов две гранаты – фото

Стоит отметить, что беспилотник боевики использовали, нарушив нормы международного гуманитарного права. Его цинично использовали, обстреляв санитарный автомобиль украинских медиков. На крыше спецмашины был налепленный большой красный крест, а также размещены проблесковые маячки. На этот автомобиль оккупанты сбросили с беспилотника две гранаты. От такой коварной атаки, к счастью, внутри автомобиля никто не пострадал.

Где стрелял оккупант и из какого оружия

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово – с беспилотника враг сбросил ВОГ-17;

дважды неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Орехово – из миномета калибра 120 миллиметров враг выпустил 5 мин;

вблизи Зайцево – из 82 миллиметра миномета – 4 мины;

неподалеку от Водяного – из миномета калибра 82 миллиметра – 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Майское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, 9 марта в результате вражеских обстрелов боевых потерь нет. Один украинский защитник получил боевую травму.