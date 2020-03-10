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      Бойовики 10 разів обстріляли українських військових, один боєць постраждав

      - Читать новость на русском
      Бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових / GettyImages

      Протягом 9 березня бойовики на Донбасі і надалі порушували режим тиші. Наших військових обстріляли з мінометів і гранатометів. За допомогою безпілотника на українських захисників було підступно скинуто дві гранати.

      Окупанти гатили по українських військах із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів. Окрім того, ворог застосував гранатомети різних систем, безпілотник, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      Цинічна атака: Окупанти скинули на медичне авто українських бійців дві гранати – фото

      Варто зазначити, що безпілотник бойовики використали, порушивши норми міжнародного гуманітарного права. Його цинічно використали, обстрілявши санітарний автомобіль українських медиків. На даху спецавто був наліплений великий червоний хрест, а також розміщені проблискові маячки. На це авто окупанти скинули з безпілотника дві гранати. Від такої підступної атаки, на щастя, всередині авто ніхто не постраждав. 
       
      Де стріляв окупант та з якої зброї
      • поруч з населеними пунктами Широкине та Гнутове – з безпілотника ворог скинув ВОГ-17;
      • двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 міліметрів ворог випустив 5 мін;
      • поблизу Зайцевого – з 82 міліметра міномету – 4 міни;
      • неподалік Водяного – з міномету калібру 82 міліметри – 4 міни, а також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету;
      • в районі населених пунктів Новолуганське, Луганське та Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      На щастя, 9 березня внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат немає. Один український захисник отримав бойове ураження.
       
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України Збройні сили України Зброя Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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