Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, трое военных получили боевое поражение

Войска оккупантов в течение 18 марта нарушили режим тишины 15 раз. Боевики обстреляли участок разведения Богдановка – Петровское. По украинским позициям били с запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате обстрелов трое военных Объединенных сил получили боевое поражение.

Ворог відкривав вогонь у бік позицій військових Збройних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це у фейсбуці інформує штаб ООС.

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Внаслідок ворожих обстрілів троє українських захисників отримали бойове ураження.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 6 обстрілів:

двічі поруч із Пісками – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 міліметри;

неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

поруч із Водяним – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Дев’ять обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

тричі поруч з Кримським – з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметрів, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Щастя – з мінометів калібру 82 міліметрів;

неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 міліметрів;

поруч із Південним – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем;

неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, війська окупанта обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка – Петрівське. Гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Від початку 19 березня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ. Поблизу Красногорівки стріляли з мінометів калібру 120 міліметри та станкового протитанкового гранатомета. Ще один обстріл зафіксували поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат немає.

Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня обстрілюють українські позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули 23 військових – їхні імена дивіться за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу