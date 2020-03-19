Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ: троє військових отримали бойове ураження
Війська окупанта впротягом 18 березня порушили режим тиші 15 разів. Бойовики також обстріляли ділянку розведення Богданівка – Петрівське. По українських позиціях гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті обстрілів троє військових Об'єднаних сил отримали бойове ураження.
Ворог відкривав вогонь у бік позицій військових Збройних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це у фейсбуці інформує штаб ООС.
Зверніть увагу Бойовики на Донбасі закривають пункти пропуску на лінії зіткнення: відома дата
Внаслідок ворожих обстрілів троє українських захисників отримали бойове ураження.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 6 обстрілів:
- двічі поруч із Пісками – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 міліметри;
- неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- поруч із Водяним – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Дев’ять обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- тричі поруч з Кримським – з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметрів, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Щастя – з мінометів калібру 82 міліметрів;
- неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
- поруч із Південним – зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем;
- неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, війська окупанта обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка – Петрівське. Гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Від початку 19 березня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ. Поблизу Красногорівки стріляли з мінометів калібру 120 міліметри та станкового протитанкового гранатомета. Ще один обстріл зафіксували поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат немає.
Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня обстрілюють українські позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули 23 військових – їхні імена дивіться за посиланням.
Вибір редакції
-
Коли відновлять УПЛ, коронавірус ламає плани українських боксерів: новини спорту 18 березнясьогодні , 07:10
-
Карантин в Україні: чи мають право виселяти студентів з гуртожиткусьогодні , 07:01
-
Новини про коронавірус 18 березня: захворів нардеп Шахов, на Київщині надзвичайна ситуаціясьогодні , 06:00