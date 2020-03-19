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      Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ: троє військових отримали бойове ураження

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      Ситуація на Донбасі протягом доби 18 березня / ukrinform.ua

      Війська окупанта впротягом 18 березня порушили режим тиші 15 разів. Бойовики також обстріляли ділянку розведення Богданівка – Петрівське. По українських позиціях гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті обстрілів троє військових Об'єднаних сил отримали бойове ураження.

      Ворог відкривав вогонь у бік позицій військових Збройних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це у фейсбуці інформує штаб ООС.

      Зверніть увагу Бойовики на Донбасі закривають пункти пропуску на лінії зіткнення: відома дата

      Внаслідок ворожих обстрілів троє українських захисників отримали бойове ураження.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 6 обстрілів:

      • двічі поруч із Пісками – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 міліметри;
      • неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
      • поруч із Водяним – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

      Дев’ять обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • тричі поруч з Кримським – з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметрів, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Щастя – з мінометів калібру 82 міліметрів;
      • неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
      • поруч із Південним – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем;
      • неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Крім того, війська окупанта обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка – Петрівське. Гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

      Від початку 19 березня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ. Поблизу Красногорівки стріляли з мінометів калібру 120 міліметри та станкового протитанкового гранатомета. Ще один обстріл зафіксували поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат немає.

      Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня обстрілюють українські позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули 23 військових – їхні імена дивіться за посиланням.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Постраждалі Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія Новини Росії Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
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