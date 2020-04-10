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      Боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

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      Ситуация а Донбассе за 9 апреля / prm.ua

      В течение 9 марта войска оккупанта стреляли в сторону украинских военных 21 раз. Традиционно били из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Украинские защитники заставили противника отступить. Однако жертв, к сожалению, не удалось избежать – один военный погиб, еще двое – получили ранения.

      Боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями. Били и из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

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      Украинские воины заставили противника восстановить режима тишины на всех участках линии соприкосновения. Однако вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский герой, еще двое защитников – получили ранения.

      Где и из какого оружия стреляли оккупанты

      • возле Павлополя – из минометов 82-го калибра, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • трижды вблизи Красногоровки и Новомихайловки – со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;
      • дважды рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • у Пищевика – из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров;
      • вблизи Старогнатовки-из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
      • недалеко от Богдановки – из стрелкового оружия;
      • трижды у Орехово – из минометов калибров 120 и 88 миллиметров, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи населенных пунктов Хутор Свободный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов;
      • дважды возле Крымского – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
      • рядом с Новгородским – из противотанкового ракетного комплекса.

      Украинские войска давали адекватный ответ на преступные действия оккупантов. По предварительным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля украинские подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного – ранили.

      От начала суток 10 апреля дважды обстреляли украинских защитников. Били в сторону Новозвановки и Новоалександровки. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, провокации прекратились. Потерь нет. Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.

      Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов. Поименный список героев – здесь.

      донбас окуповані території карта схід україна війна

      Карта оккупированных территорий / 24 канал

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Украина – Россия Постраждалі Жертвы Операция Объединенных сил Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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