Бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

Протягом 9 березня війська окупанта стріляли у сторону українських військових 21 раз. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Українські захисники змусили противника відступити. Однак жертв, на жаль, не вдалося уникнути – один військовий загинув, ще двоє – отримали поранення.

Бойовики стріляли з мінометів 120-го і 82-го калібру, які заборонені мінськими домовленостями. Гатили і з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

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Українські воїни змусили противника відновити режиму тиші на усіх ділянках лінії зіткнення. Однак внаслідок ворожих обстрілів загинув один український герой, ще двоє захисників – отримали поранення.

Де та з якої зброї стріляли окупанти

біля Павлополя – з мінометів 82-го калібру, з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів;

– з мінометів 82-го калібру, з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; тричі поблизу Красногорівки й Новомихайлівки – зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї;

– зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї; двічі поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Пищевика – з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів;

– з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів; поблизу Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

– з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. неподалік Богданівки – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; тричі біля Оріхового – з мінометів калібрів 120 та 88 міліметри, також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з мінометів калібрів 120 та 88 міліметри, також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Новолуганське, Новоолександрівка і Попасна – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів;

– з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів; двічі біля Кримського – з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

– з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. поруч з Новгородським – з протитанкового ракетного комплексу.

Українські війська давали адекватну відповідь на злочинні дії окупантів. За попередніми даними розвідки Об’єднаних сил, 9 квітня українські підрозділи знищили одного російського окупанта, ще одного – поранили.

Від початку доби 10 квітня двічі обстріляли українських захисників. Гатили у сторону Новозванівки та Новоолександрівки. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, провокації припинилися. Втрат немає. Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксували.

Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв – тут.



Карта окупованих територій / 24 канал