Боевики 7 раз обстреляли украинских военных, на что получили достойный отпор

Сутки 13 апреля прошли на Донбассе без боевых потерь. Пророссийские оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня и били из минометов 82-миллиметрового калибра.

Вражеские провокации прекратились после применения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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Где стреляли оккупанты:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

По защитникам Широкино враг по направлению населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 миллиметра.

выпустил шесть мин калибра 82 миллиметра. Позиции Объединенных сил у Песков противник по направлению населенного пункта Веселое обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

противник по направлению населенного пункта Веселое обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Против наших защитников рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника давали достойный отпор.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра – рядом с Красногоровкой.

Важно! Несмотря на договоренность о режиме тишины, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших военных. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 45 военных. С поименным списком героев можно ознакомиться здесь.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала