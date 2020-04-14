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      Боевики 7 раз обстреляли украинских военных, на что получили достойный отпор

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      Боевики стреляют из тяжелого вооружения / Фото 24 канала

      Сутки 13 апреля прошли на Донбассе без боевых потерь. Пророссийские оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня и били из минометов 82-миллиметрового калибра.

      Вражеские провокации прекратились после применения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

      Важно знать Обмен пленными состоится на этой неделе: среди пленников, возможно, есть больные COVID-19

      Где стреляли оккупанты:

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

      • По защитникам Широкино враг по направлению населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 миллиметра.
      • Позиции Объединенных сил у Песков противник по направлению населенного пункта Веселое обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
      • Против наших защитников рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.
      • В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

      Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника давали достойный отпор.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

      Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было.

      С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра – рядом с Красногоровкой.

      Важно! Несмотря на договоренность о режиме тишины, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших военных. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 45 военных. С поименным списком героев можно ознакомиться здесь.

      Карта ООС
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики АТО Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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