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      Бойовики 7 разів обстріляли українських військових і на те отримали гідну відсіч

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      Бойовики стріляють з важкого озброєння / Фото 24 каналу

      Доба 13 квітня минула на Донбасі без бойових втрат. Проросійські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню і гатили з мінометів 82-міліметрового калібру.

      Ворожі провакації припинилися після застосування вогню у відповідь. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил. 

      Важливо знати Обмін полоненими відбудеться цього тижня: серед бранців, можливо, є хворі на COVID-19

      Де стріляли окупанти:

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

      • По оборонцях Широкиного ворог з напрямку населеного пункту Саханка випустив шість мін калібру 82 міліметри.
      • Позиції Об’єднаних сил біля Пісків противник з напрямку населеного пункту Веселе обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.  
      • Проти наших захисників поруч з Павлополем, Красногорівкою і Тарамчуком окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.
      • В районі Опитного українські військові зафіксували обстріл з великокаліберних кулеметів.

      Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника давали гідну відсіч.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з селом Кримське.

      Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів 13 квітня не було.

      Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру – поруч з Красногорівкою.

      Важливо! Попри домовленість про режим тиші, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 45 військових. З поіменним списком героїв можна ознайомитися тут.

      Карта ООС
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики АТО Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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