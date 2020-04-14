Бойовики 7 разів обстріляли українських військових і на те отримали гідну відсіч

Доба 13 квітня минула на Донбасі без бойових втрат. Проросійські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню і гатили з мінометів 82-міліметрового калібру.

Ворожі провакації припинилися після застосування вогню у відповідь. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил.

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Де стріляли окупанти:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

По оборонцях Широкиного ворог з напрямку населеного пункту Саханка випустив шість мін калібру 82 міліметри.

випустив шість мін калібру 82 міліметри. Позиції Об’єднаних сил біля Пісків противник з напрямку населеного пункту Веселе обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

противник з напрямку населеного пункту Веселе обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Проти наших захисників поруч з Павлополем, Красногорівкою і Тарамчуком окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.

окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру. В районі Опитного українські військові зафіксували обстріл з великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника давали гідну відсіч.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з селом Кримське.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів 13 квітня не було.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру – поруч з Красногорівкою.

Важливо! Попри домовленість про режим тиші, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 45 військових. З поіменним списком героїв можна ознайомитися тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу