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      Боевики активизировались на Донбассе: ранен украинский боец

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 9 ноября пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями оружие, в частности минометы калибров 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

      Больше всего обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь они 14 раз обстреляли украинские позиции:

      • четыре раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 миллиметра, орудий БМП-1 (боевая машина пехоты), гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия;
      • трижды у Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • возле Березового – из ручных противотанковых гранатометов;
        в районе Песков – из минометов калибра 82 миллиметра;
      • вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 миллиметра, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

      Важно! Разведение войск вблизи Петровского началось

      Еще 4 обстрела пророссийские наемники совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • дважды возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      В результате боевых действий был ранен один военнослужащий Объединенных сил, однако обошлось без потерь. С начала текущих суток боевики активность не проявляли.

       

       

      Заметим, что в течение суток 8 ноября оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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