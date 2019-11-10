Боевики активизировались на Донбассе: ранен украинский боец

В течение суток 9 ноября пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями оружие, в частности минометы калибров 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Больше всего обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь они 14 раз обстреляли украинские позиции:

четыре раза неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 миллиметра, орудий БМП-1 (боевая машина пехоты), гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из минометов калибра 120 миллиметра, орудий БМП-1 (боевая машина пехоты), гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия;

трижды у Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Березового – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Песков – из минометов калибра 82 миллиметра;

в районе Песков – из минометов калибра 82 миллиметра; вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 миллиметра, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

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Еще 4 обстрела пророссийские наемники совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате боевых действий был ранен один военнослужащий Объединенных сил, однако обошлось без потерь. С начала текущих суток боевики активность не проявляли.

Заметим, что в течение суток 8 ноября оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала