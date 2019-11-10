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      ІГОР МАЗУР СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Бойовики активізувалися на Донбасі: поранено українського бійця

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 9 листопада проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти застосовували заборонену мінськими угодами зброю, зокрема міномети калібрів 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

      Найбільше обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут вони 14 разів обстріляли українські позиції:

      • чотири рази неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 міліметри, гармат БМП-1 (бойова машина піхоти), гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
      • двічі поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів (РПГ) і стрілецької зброї;
      • тричі біля Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів (СПГ) і великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • біля Березового – з ручних протитанкових гранатометів;
      • у районі Пісків – з мінометів калібру 82 міліметри;
      • поблизу Гнутового – з мінометів калібру 120 міліметри, СПГ, РПГ і стрілецької зброї;

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      Ще 4 обстріли проросійські найманці здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • двічі біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • неподалік Новолуганського та Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

      Внаслідок бойових дій було поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил, проте минулося без втрат. Від початку поточної доби бойовики активність не проявляли.

      Зауважимо, що упродовж доби 8 листопада окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий зазнав поранення.


      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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