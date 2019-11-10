Бойовики активізувалися на Донбасі: поранено українського бійця

Упродовж доби 9 листопада проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти застосовували заборонену мінськими угодами зброю, зокрема міномети калібрів 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Найбільше обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут вони 14 разів обстріляли українські позиції:

чотири рази неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 міліметри, гармат БМП-1 (бойова машина піхоти), гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібру 120 міліметри, гармат БМП-1 (бойова машина піхоти), гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів (РПГ) і стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових гранатометів (РПГ) і стрілецької зброї; тричі біля Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів (СПГ) і великокаліберних кулеметів;

– зі станкових протитанкових гранатометів (СПГ) і великокаліберних кулеметів; неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

– з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Березового – з ручних протитанкових гранатометів;

– з ручних протитанкових гранатометів; у районі Пісків – з мінометів калібру 82 міліметри;

– з мінометів калібру 82 міліметри; поблизу Гнутового – з мінометів калібру 120 міліметри, СПГ, РПГ і стрілецької зброї;

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Ще 4 обстріли проросійські найманці здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; неподалік Новолуганського та Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій було поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил, проте минулося без втрат. Від початку поточної доби бойовики активність не проявляли.

Зауважимо, що упродовж доби 8 листопада окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий зазнав поранення.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу