Окупанти обстріляли Донбас, є поранений: де було найгарячіше

Упродовж доби 8 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 1 військовий отримав поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, повідомили у пресштабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли неподалік:

Водяного;

Лебединського;

Гнутового.

8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу:

Оріхового;

Луганського;

Золотого (поза межами ділянки розведення);

Залізного;

Зайцевого;

Південного;

Кримського.

Минулої доби, 8 листопада, внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Окрім того, від поранень отриманих напередодні, у лікувальному закладі помер ще один український воїн.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Зауважимо, що нещодавно відбулося розведення військ у Золотому. 9 листопада сили планують розвести у Петрівському.

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Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу