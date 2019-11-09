Окупанти обстріляли Донбас, є поранений: де було найгарячіше
Упродовж доби 8 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 1 військовий отримав поранення.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, повідомили у пресштабі ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли неподалік:
- Водяного;
- Лебединського;
- Гнутового.
8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу:
- Оріхового;
- Луганського;
- Золотого (поза межами ділянки розведення);
- Залізного;
- Зайцевого;
- Південного;
- Кримського.
Минулої доби, 8 листопада, внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Окрім того, від поранень отриманих напередодні, у лікувальному закладі помер ще один український воїн.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Зауважимо, що нещодавно відбулося розведення військ у Золотому. 9 листопада сили планують розвести у Петрівському.
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Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу