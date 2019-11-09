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      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Окупанти обстріляли Донбас, є поранений: де було найгарячіше

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / 24 канал

      Упродовж доби 8 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 1 військовий отримав поранення.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, повідомили у пресштабі ООС.

      Читайте також: Розведення військ: чи готова Росія піти з Донбасу

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли неподалік:

      • Водяного;
      • Лебединського;
      • Гнутового.

      8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу:

      • Оріхового;
      • Луганського;
      • Золотого (поза межами ділянки розведення);
      • Залізного;
      • Зайцевого;
      • Південного;
      • Кримського.

      Минулої доби, 8 листопада, внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Окрім того, від поранень отриманих напередодні, у лікувальному закладі помер ще один український воїн.

      З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

      Зауважимо, що нещодавно відбулося розведення військ у Золотому. 9 листопада сили планують розвести у Петрівському.

      Зверніть увагу: Росія може напасти на Україну, – в РНБО розповіли, звідки можливий удар​


      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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