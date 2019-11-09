Оккупанты обстреляли Донбасс, есть раненый: где было горячее всего
В течение суток 8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 1 военный получил ранения.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщили в пресс-штабе ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела неподалеку:
- Водяного;
- Лебединского;
- Гнутово.
8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи:
- Орехового;
- Луганского;
- Золотого (за пределами участка разведения);
- Зализного;
- Зайцевого;
- Южного;
- Крымского.
За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Кроме того, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении умер еще один украинский воин.
С начала этоих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Заметим, что недавно произошло разведение войск в Золотом. 9 ноября силы планируют развести в Петровском.
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Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала