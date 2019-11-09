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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Оккупанты обстреляли Донбасс, есть раненый: где было горячее всего

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / 24 канал

      В течение суток 8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 1 военный получил ранения.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Читайте также: Разведение войск: готова ли Россия уйти с Донбасса

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела неподалеку:

      • Водяного;
      • Лебединского;
      • Гнутово.

      8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи:

      • Орехового;
      • Луганского;
      • Золотого (за пределами участка разведения);
      • Зализного;
      • Зайцевого;
      • Южного;
      • Крымского.

      За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Кроме того, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении умер еще один украинский воин.

      С начала этоих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

      Заметим, что недавно произошло разведение войск в Золотом. 9 ноября силы планируют развести в Петровском.

      Обратите внимание: Россия может напасть на Украину – в СНБО рассказали, откуда возможен удар


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
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