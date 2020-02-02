Боевики атаковали украинские позиции вблизи Крымского и Луганского: выпустили более 50 мин

Днем 2 февраля пророссийские боевики на Донбассе атаковали украинские позиции вблизи Крымского и Луганского. Здесь оккупанты выпустили 59 мин из 83-миллиметровых минометов.

В пресс-центре Объединенных сил подчеркнули, что боевики в очередной раз показательно продемонстрировали свое нежелание придерживаться минских договоренностей и свою заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта. В то же время в штабе сообщили, что боевики использовали запрещенное "Минском" вооружение.

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Вблизи Крымского оккупанты выпустили 25 мин. Кроме того, боевики здесь применяли вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Всего совершили 2 обстрела.

оккупанты выпустили 25 мин. Кроме того, боевики здесь применяли вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Всего совершили 2 обстрела. Вблизи Луганского – 34 мины. Также здесь боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Всего было зафиксировано 4 обстрела.

Украинским воинам удалось дать адекватный ответ на такую атаку боевиков. В частности, им пришлось открыть огонь, чтобы:

подавить вооруженную активность противника,

удержать занимаемые рубежи и позиции,

сохранить жизнь и здоровье личного состава.

В штабе подчеркнули, военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения. Кроме того, украинские воины готовы к любым действиям оккупантов.

Всего в течение текущих суток 2 февраля оккупанты 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" украинские воины зафиксировали 4 обстрела:

дважды вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета оккупанты произвели 9 выстрелов, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

– из станкового противотанкового гранатомета оккупанты произвели 9 выстрелов, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Васильевкой – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

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Несколько горячее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь было 7 вражеских обстрелов. Кроме Крымского и Луганского, боевики также обстреливали район возле Новотошковского (из миномета калибра 120 миллиметров было выпущено 6 мин).

В результате боевых действий были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

К слову, в течение суток 1 февраля оккупанты осуществили 15 обстрелов украинских позиций. К сожалению, в результате боевых действий один украинский военный погиб и еще двое получили ранения.



Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала