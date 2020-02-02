20:30
2 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белоруссию "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Боевики атаковали украинские позиции вблизи Крымского и Луганского: выпустили более 50 мин

      29 Читати новину українською
      Боевики активно используют мины во время атак украинских позиций / Соцсети

      Днем 2 февраля пророссийские боевики на Донбассе атаковали украинские позиции вблизи Крымского и Луганского. Здесь оккупанты выпустили 59 мин из 83-миллиметровых минометов.

      В пресс-центре Объединенных сил подчеркнули, что боевики в очередной раз показательно продемонстрировали свое нежелание придерживаться минских договоренностей и свою заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта. В то же время в штабе сообщили, что боевики использовали запрещенное "Минском" вооружение.

      Важно! Вследствие обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик: фото и имя героини

      • Вблизи Крымского оккупанты выпустили 25 мин. Кроме того, боевики здесь применяли вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Всего совершили 2 обстрела.
      • Вблизи Луганского – 34 мины. Также здесь боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Всего было зафиксировано 4 обстрела.

      Украинским воинам удалось дать адекватный ответ на такую атаку боевиков. В частности, им пришлось открыть огонь, чтобы:

      • подавить вооруженную активность противника,
      • удержать занимаемые рубежи и позиции,
      • сохранить жизнь и здоровье личного состава.

      В штабе подчеркнули, военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения. Кроме того, украинские воины готовы к любым действиям оккупантов.

      Всего в течение текущих суток 2 февраля оккупанты 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" украинские воины зафиксировали 4 обстрела:

      • дважды вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета оккупанты произвели 9 выстрелов, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • рядом с Васильевкой – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

      Интересно! На Донбассе разоблачили секретную спутниковую связь армии РФ: резонансные детали

      Несколько горячее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь было 7 вражеских обстрелов. Кроме Крымского и Луганского, боевики также обстреливали район возле Новотошковского (из миномета калибра 120 миллиметров было выпущено 6 мин).

      В результате боевых действий были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

      К слову, в течение суток 1 февраля оккупанты осуществили 15 обстрелов украинских позиций. К сожалению, в результате боевых действий один украинский военный погиб и еще двое получили ранения.

      карта ОРДЛО окупований Донбас мапа лінія фронту
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

      Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
      сегодня
      1738
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Оружие Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: песовалюта, Укрпочта против коронавируса, уже добравшегося до России
      Василь Денисюк 57
      сегодня , 19:30 Украинка в заложниках Пакистана, пророссийские билборды в Киеве – видео недели
      Северин Трач 69
      сегодня , 17:30 "Схематоз" Труханова: з'явилося нове гучне ім'я серед підозрюваних
      Сергій Лещенко 249
      сегодня , 16:00 Зависимости XXI века: как развестись со своим телефоном
      Владислав Бурда 161
      сегодня , 14:30 На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ: резонансні деталі
      Михайло Макарук 1416
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук