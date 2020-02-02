Боевики атаковали украинские позиции вблизи Крымского и Луганского: выпустили более 50 мин
Днем 2 февраля пророссийские боевики на Донбассе атаковали украинские позиции вблизи Крымского и Луганского. Здесь оккупанты выпустили 59 мин из 83-миллиметровых минометов.
В пресс-центре Объединенных сил подчеркнули, что боевики в очередной раз показательно продемонстрировали свое нежелание придерживаться минских договоренностей и свою заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта. В то же время в штабе сообщили, что боевики использовали запрещенное "Минском" вооружение.
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- Вблизи Крымского оккупанты выпустили 25 мин. Кроме того, боевики здесь применяли вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Всего совершили 2 обстрела.
- Вблизи Луганского – 34 мины. Также здесь боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Всего было зафиксировано 4 обстрела.
Украинским воинам удалось дать адекватный ответ на такую атаку боевиков. В частности, им пришлось открыть огонь, чтобы:
- подавить вооруженную активность противника,
- удержать занимаемые рубежи и позиции,
- сохранить жизнь и здоровье личного состава.
В штабе подчеркнули, военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения. Кроме того, украинские воины готовы к любым действиям оккупантов.
Всего в течение текущих суток 2 февраля оккупанты 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" украинские воины зафиксировали 4 обстрела:
- дважды вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета оккупанты произвели 9 выстрелов, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Васильевкой – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
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Несколько горячее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь было 7 вражеских обстрелов. Кроме Крымского и Луганского, боевики также обстреливали район возле Новотошковского (из миномета калибра 120 миллиметров было выпущено 6 мин).
В результате боевых действий были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.
К слову, в течение суток 1 февраля оккупанты осуществили 15 обстрелов украинских позиций. К сожалению, в результате боевых действий один украинский военный погиб и еще двое получили ранения.
Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала