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      Бойовики атакували українські позиції поблизу Кримського та Луганського: випустили понад 50 мін

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      Бойовики активно використовують міни під час атак українських позицій / Соцмережі

      Удень 2 лютого проросійській бойовики на Донбасі атакували українські позиції поблизу Кримського та Луганського. Тут окупанти випустили 59 мін з 83-міліметрових мінометів.

      У пресцентрі Об’єднаних сил підкреслили, що бойовики вкотре показово продемонстрували своє небажання дотримуватися мінських домовленостей і свою зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту. Водночас у штабі повідомили, що бойовики використали заборонене "Мінськом" озброєння.

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      • Поблизу Кримського окупанти випустили 25 мін. Крім того, бойовики тут застосовували озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Загалом здійснили 2 обстріли.
      • Поблизу Луганського – 34 міни. Також тут бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Загалом було зафіксовано 4 обстріли.

      Українським воїнам вдалося дати адекватну відповідь на таку атаку бойовиків. Зокрема, їм довелося відкрити вогонь, аби

      • придушити збройну активність противника,
      • утримати займані рубежі та позиції,
      • зберегти життя та здоров’я особового складу.

      У штабі наголосили, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил надійно контролюють противника по всій лінії зіткнення. Крім того, українські воїни є готовими до будь-яких дій окупантів.

      Загалом упродовж поточної доби 2 лютого окупанти 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни зафіксували 4 обстріли:

      • двічі поблизу Пісків – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомету окупанти здійснили 9 пострілів, а також вели обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поруч з Василівкою – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

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      Дещо гарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут було 7 ворожих обстрілів. Окрім Кримського та Луганського, бойовики також обстрілювали район біля Новотошківського (з міномету калібру 120 міліметрів було випущено 6 мін).

      Внаслідок бойових дій було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

      До слова, упродовж доби 1 лютого окупанти здійснили 15 обстрілів українських позицій. На жаль, внаслідок бойових дій один український військовий загинув і ще двоє зазнали поранень.

      карта ОРДЛО окупований Донбас мапа лінія фронту
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Зброя
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