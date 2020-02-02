Бойовики атакували українські позиції поблизу Кримського та Луганського: випустили понад 50 мін

Удень 2 лютого проросійській бойовики на Донбасі атакували українські позиції поблизу Кримського та Луганського. Тут окупанти випустили 59 мін з 83-міліметрових мінометів.

У пресцентрі Об’єднаних сил підкреслили, що бойовики вкотре показово продемонстрували своє небажання дотримуватися мінських домовленостей і свою зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту. Водночас у штабі повідомили, що бойовики використали заборонене "Мінськом" озброєння.

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Поблизу Кримського окупанти випустили 25 мін. Крім того, бойовики тут застосовували озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Загалом здійснили 2 обстріли.

окупанти випустили 25 мін. Крім того, бойовики тут застосовували озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Загалом здійснили 2 обстріли. Поблизу Луганського – 34 міни. Також тут бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Загалом було зафіксовано 4 обстріли.

Українським воїнам вдалося дати адекватну відповідь на таку атаку бойовиків. Зокрема, їм довелося відкрити вогонь, аби

придушити збройну активність противника,

утримати займані рубежі та позиції,

зберегти життя та здоров’я особового складу.

У штабі наголосили, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил надійно контролюють противника по всій лінії зіткнення. Крім того, українські воїни є готовими до будь-яких дій окупантів.

Загалом упродовж поточної доби 2 лютого окупанти 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни зафіксували 4 обстріли:

двічі поблизу Пісків – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; неподалік Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомету окупанти здійснили 9 пострілів, а також вели обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- зі станкового протитанкового гранатомету окупанти здійснили 9 пострілів, а також вели обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поруч з Василівкою – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

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Дещо гарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут було 7 ворожих обстрілів. Окрім Кримського та Луганського, бойовики також обстрілювали район біля Новотошківського (з міномету калібру 120 міліметрів було випущено 6 мін).

Внаслідок бойових дій було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

До слова, упродовж доби 1 лютого окупанти здійснили 15 обстрілів українських позицій. На жаль, внаслідок бойових дій один український військовий загинув і ще двоє зазнали поранень.



Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу