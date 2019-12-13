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      Боевики били из пушек БМП по украинским позициям: 8 обстрелов

      14 Читати новину українською
      Сутки 12 декабря на Донбассе: 8 обстрелов, в ВСУ без потерь / Иллюстративное фото

      В течение суток 12 декабря подконтрольные России боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. К счастью, потери украинские военные не понесли.

      Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, зафиксировано также огонь из пушек БМП, сообщает штаб ООС.

      Интересно: План "Б" и стена с оккупированным Донбассом: в каком случае Украина прибегнет к этому шагу

      В частности, оккупанты совершили 5 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":

      • возле Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Широкино – из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

      Кроме того, враг трижды стрелял в зоне ответственности группировки "Север":

      • у Южного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Новолуганского – из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

      Не успокоились оккупанты даже ночью. В ночь на 13 декабря враг с РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Марьинки.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Пророссийские боевики
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