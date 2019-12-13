Боевики били из пушек БМП по украинским позициям: 8 обстрелов
В течение суток 12 декабря подконтрольные России боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. К счастью, потери украинские военные не понесли.
Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, зафиксировано также огонь из пушек БМП, сообщает штаб ООС.
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В частности, оккупанты совершили 5 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":
- возле Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Широкино – из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
Кроме того, враг трижды стрелял в зоне ответственности группировки "Север":
- у Южного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского – из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
Не успокоились оккупанты даже ночью. В ночь на 13 декабря враг с РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Марьинки.