Боевики били из пушек БМП по украинским позициям: 8 обстрелов

В течение суток 12 декабря подконтрольные России боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. К счастью, потери украинские военные не понесли.

Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, зафиксировано также огонь из пушек БМП, сообщает штаб ООС.

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В частности, оккупанты совершили 5 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":

возле Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино – из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Кроме того, враг трижды стрелял в зоне ответственности группировки "Север":

у Южного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Не успокоились оккупанты даже ночью. В ночь на 13 декабря враг с РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Марьинки.