Бойовики гатили з гармат БМП по українських позиціях: 8 обстрілів
Протягом доби 12 грудня підконтрольні Росії бойовики 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. На щастя, втрат українські військові не зазнали.
Ворого обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, зафіксовано також вогонь з гармат БМП, повідомляє штаб ООС.
Цікаво: План "Б" і стіна з окупованим Донбасом: у якому разі Україна вдасться до цього кроку
Зокрема, окупанти здійнсили 5 обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
Крім того, ворог тричі стріляв у зоні відповідальності угруповання "Північ":
- біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.
Не заспокоїлись окупанти навіть вночі. Проти 13 грудня ворог з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь неподалік Мар'їнки.
Вибір редакції
-
Головні новини 12 грудня: хто та як міг убити Шеремета, особливий статус Донбасу продовженосьогодні , 08:06
-
Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росієюсьогодні , 07:01
-
Підозрюваним у вбивстві Шеремета обиратимуть запобіжний захід 13 грудня: що відбувається заразсьогодні , 05:52