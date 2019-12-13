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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Бойовики гатили з гармат БМП по українських позиціях: 8 обстрілів

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      Доба 12 грудня на Донбасі: 8 обстрілів, у ЗСУ без втрат / ілюстративне фото

      Протягом доби 12 грудня підконтрольні Росії бойовики 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. На щастя, втрат українські військові не зазнали.

      Ворого обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, зафіксовано також вогонь з гармат БМП, повідомляє штаб ООС.

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      Зокрема, окупанти здійнсили 5 обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

      Крім того, ворог тричі стріляв у зоні відповідальності угруповання "Північ":

      • біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
      • неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
      • поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.

      Не заспокоїлись окупанти навіть вночі. Проти 13 грудня ворог з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь неподалік Мар'їнки.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики
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