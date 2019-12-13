Бойовики гатили з гармат БМП по українських позиціях: 8 обстрілів

Протягом доби 12 грудня підконтрольні Росії бойовики 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. На щастя, втрат українські військові не зазнали.

Ворого обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, зафіксовано також вогонь з гармат БМП, повідомляє штаб ООС.

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Зокрема, окупанти здійнсили 5 обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

Крім того, ворог тричі стріляв у зоні відповідальності угруповання "Північ":

біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.

Не заспокоїлись окупанти навіть вночі. Проти 13 грудня ворог з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь неподалік Мар'їнки.