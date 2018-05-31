Боевики целенаправленно и беспощадно выжигают село Пивденне: видео с места происшествия

Неделя наглых нападений на мирные селения на Донбассе: пророссийские террористы обстреливают дома, школы, больницы, автобусы с гражданскими украинскими. Просто выжигают села, в частности, и недавно освобожденное Пивденне.

За населенный пункт Пивденне продолжались интенсивные бои на Востоке Украины в течение последних недель. Туда до сих пор никого не пускают. Даже военные выдвигаются туда только по необходимости.

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"Заносим питание, воду, лекарства, боеприпасы. И так они там несут боевое дежурство. Сюда даже скорая помощь не может заехать, – рассказал военнослужащий 24 ОМБр имени короля Даниила ВСУ Владимир.



Боевики на терриконах прохаживаются в полный рост. За последнюю неделю они взялись превращать село в пепелище. Даже днем ​​вдали что-то дымит. В избитом временем списке – две сотни фамилий, жителей недавно серой зоны. Правда в селе их все меньше и едут не загадывая, когда вернутся. Двое местных как раз направляются опасным серпантином в город.

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В Торецке о своих проблемах с военными и властями собрались поговорить несколько десятков селян. Кто-то уже уехал и просит о помощи с жильем. По крайней мере на лето здесь обещают с этим помочь. Удастся ли людям вывезти имущество – непонятно.



"Они целенаправленно открывают огонь по населенному пункту из крупнокалиберного оружия. Все это – целенаправленная акция, – отметил заместитель командующего Объединенного оперативного штаба Владимир Лямзин.



И уверенности в том, что отъезд не затянется – у людей нет. Война громко постучала в их двери на 5-м году.