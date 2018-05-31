Пророссийские боевики ранили украинского военного на Донбассе
Силы Операции Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе. Однако в течение 31 мая пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что 4 обстрела российские оккупационные силы осуществили из тяжелого вооружения – 122-миллиметровых артиллерийских систем, 120-ти и 82-миллиметровых минометов.
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Наиболее напряженной была ситуация в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия.
По состоянию на 18:00 легкое ранение получил 1 украинский военный.
Источник: 24 Канал
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