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Пророссийские боевики ранили украинского военного на Донбассе

17 Читати новину українською
Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе / Day.kyiv.ua

Силы Операции Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе. Однако в течение 31 мая пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что 4 обстрела российские оккупационные силы осуществили из тяжелого вооружения – 122-миллиметровых артиллерийских систем, 120-ти и 82-миллиметровых минометов.

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Наиболее напряженной была ситуация в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия.

По состоянию на 18:00 легкое ранение получил 1 украинский военный.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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