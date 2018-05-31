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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Проросійські бойовики поранили українського військового на Донбасі

76 Читать новость на русском
Ситуація на Донбасі
Ситуація на Донбасі / Day.kyiv.ua

Сили Операції Об’єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі. Проте протягом 31 травня проросійські бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що 4 обстріли російські окупаційні сили здійснили з важкого озброєння – 122-міліметрових артилерійських систем, 120-ти та 82-міліметрових мінометів.

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Найбільш напруженою була ситуаціяв районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль, де підрозділи Об’єднаних сил вели активні оборонні дії.

Станом на 18:00 легке поранення отримав 1 український військовий.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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