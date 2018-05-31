Бойовики цілеспрямовано та нещадно випалюють село Південне: відео з місця події

Тиждень нахабних нападів на мирні селища на Донбасі: проросійські терористи обстрілюють будинки, школи, лікарні, автобуси з цивільними українцями. Просто випалюють села, зокрема, і нещодавно звільнене Південне.

За населений пункт Південний тривали найінтенсивніші бої на Сході України протягом останніх тижнів. Туди і досі нікого не пускають. Навіть військові висуваються туди лише за необхідності.

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"Заносимо харчування, воду, ліки, боєприпаси. І так вони там несуть бойове чергування. Сюда навіть швидка допомога не може заїхати, – розповів військовослужбовець 24 ОМБр імені короля Данила ЗСУ Володимир.

Бойовики на териконах проходжуються у повен зріст. За останній тиждень вони взялися перетворювати село на згарище. Навіть вдень вдалині щось димить. У побитому часом списку – дві сотні прізвищ, жителів донедавна сірої зони. Щоправда в селі їх все менше і їдуть не загадуючи, коли повернуться. Двоє місцевих якраз прямують небезпечним серпантином до міста.

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У Торецьку про свої проблеми з військовими і владою зібралися поговорити кілька десятків селян. Хтось вже виїхав і прохає про допомогу з житлом. Принаймні на літо тут обіцяють із цим допомогти. Чи вдасться людям вивезти майно – незрозуміло.

"Вони цілеспрямовано відкривають вогонь по населеному пункту з крупнокаліберної зброї. Все це – цілеспрямована акція, – зазначив заступник командувача Об’єднаного оперативного штабу Володимир Лямзін.

І впевненості у тому, що від'їзд не затягнеться – у людей немає. Війна гучно постукала у їхні двері на 5-му році.