22:59
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
30°C 16°C
  • п'ятниця
    22°C 12°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, сьогодні
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Бойовики цілеспрямовано та нещадно випалюють село Південне: відео з місця події

230 Читать новость на русском

Тиждень нахабних нападів на мирні селища на Донбасі: проросійські терористи обстрілюють будинки, школи, лікарні, автобуси з цивільними українцями. Просто випалюють села, зокрема, і нещодавно звільнене Південне.

За населений пункт Південний тривали найінтенсивніші бої на Сході України протягом останніх тижнів. Туди і досі нікого не пускають. Навіть військові висуваються туди лише за необхідності.

Читайте також: "Ніякою Україною ніколи він не був": російський пропагандист зробив скандальну заяву про Донбас

"Заносимо харчування, воду, ліки, боєприпаси. І так вони там несуть бойове чергування. Сюда навіть швидка допомога не може заїхати, – розповів військовослужбовець 24 ОМБр імені короля Данила ЗСУ Володимир.

Бойовики на териконах проходжуються у повен зріст. За останній тиждень вони взялися перетворювати село на згарище. Навіть вдень вдалині щось димить. У побитому часом списку – дві сотні прізвищ, жителів донедавна сірої зони. Щоправда в селі їх все менше і їдуть не загадуючи, коли повернуться. Двоє місцевих якраз прямують небезпечним серпантином до міста. 

Читайте також: Проросійські бойовики поранили українського військового на Донбасі

У Торецьку про свої проблеми з військовими і владою зібралися поговорити кілька десятків селян. Хтось вже виїхав і прохає про допомогу з житлом. Принаймні на літо тут обіцяють із цим допомогти. Чи вдасться людям вивезти майно – незрозуміло. 

"Вони цілеспрямовано відкривають вогонь по населеному пункту з крупнокаліберної зброї. Все це – цілеспрямована акція, – зазначив заступник командувача Об’єднаного оперативного штабу Володимир Лямзін.

І впевненості у тому, що від'їзд не затягнеться – у людей немає. Війна гучно постукала у їхні двері на 5-му році.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 31 травня: деталі
сьогодні, 22:33 Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка
493
Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
сьогодні, 20:13 Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
379
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2629
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
сьогодні, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 866
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
сьогодні, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 215
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук