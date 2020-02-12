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      Боевики готовят нападение на ними же оккупированные населенные пункты, – ООС

      2 Читати новину українською
      Боевики умышленно провоцируют ВСУ накануне заседания ТКГ в Минске / ООС

      Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске пророссийские боевики на Донбассе умышленно провоцируют ВСУ, чтобы обострить ситуацию в регионе. Это им нужно, чтобы обвинить украинцев в нарушении режима прекращения огня и срыве реализации минских договоренностей.

      Об этом в фейсбуке вечером 11 февраля рассказало Командование Операции Объединенных сил

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      В штабе ООС считают, что "накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют огневые провокации на линии соприкосновения".

      В частности, 11 февраля у Орехово враг обстреливал позиции украинцев из гранатометов и минометов запрещенного минскими договоренностями калибра в 120 миллиметров. К счастью, бойцы ВСУ не пострадали. 

      Боевики, отмечают в штабе ООС, имеют целью обострить ситуацию в регионе, заставить ВСУ стрелять в ответ. А потом они обвинят Украину в нарушении режима прекращения огня и срыве выполнения минских соглашений.

      Важно!

      Украинская разведка установила, что враг планирует атаку с использованием тяжелой артиллерии, причем атаку на населенные пункты на оккупированной территории Украины.

      В командовании ООС отметили: Украина строго придерживается обязательств по полному прекращению огня. Впрочем, при этом ВСУ готовы адекватно реагировать на угрозы со стороны оккупантов.

      война
      Карта оккупированных территорий и линия разграничения / Инфографика 24 канала

      К теме: Зеленский поговорил с Меркель: среди тем – разведение на Донбассе и нормандская встреча

      Внезапно умерла украинская журналистка Ольга Шеремет
      11 февраля
      1314
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Минские договоренности Украина – Россия Война на Донбассе Оккупированные территории Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Новости Украины
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