Зеленський поговорив з Меркель: серед тем – розведення на Донбасі та нормандська зустріч
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Обговорили виконання домовленостей, яких досягнули під час останньої зустрічі "нормандської четвірки".
Меркель висловила занепокоєння через порушення з боку проросійських бойовиків на Донбасі, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Зеленський і Меркель говорили про:
- питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі
- висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.
Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, обговорили також необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.
Довідка. Минулого разу Зеленський та Меркель говорили 15 січня. Тоді темами для розмови стали авіакатастрофа МАУ в Ірані, транзит російського газу через Україну та нові списки на обмін полоненими.
Проросійські бойовики на Донбасі не припиняють порушувати режим тиші. З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.