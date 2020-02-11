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      Зеленський поговорив з Меркель: серед тем – розведення на Донбасі та нормандська зустріч

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      Зеленський мав телефонну розмову з Меркель / Скріншот із відео

      Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Обговорили виконання домовленостей, яких досягнули під час останньої зустрічі "нормандської четвірки".

      Меркель висловила занепокоєння через порушення з боку проросійських бойовиків на Донбасі, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

      Знайте більше: Глави МЗС "нормандської четвірки" планують зустріч у Мюнхені: Україну не запросили

       Зеленський і Меркель говорили про:

      • питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі
      • висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

      Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України,
      – мовиться у повідомленні.

      Окрім того, обговорили також необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

      Довідка. Минулого разу Зеленський та Меркель говорили 15 січня. Тоді темами для розмови стали авіакатастрофа МАУ в Ірані, транзит російського газу через Україну та нові списки на обмін полоненими.

      Проросійські бойовики на Донбасі не припиняють порушувати режим тиші. З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Президент України Ангела Меркель Нормандська зустріч 2019 Розведення військ
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