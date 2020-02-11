Зеленський поговорив з Меркель: серед тем – розведення на Донбасі та нормандська зустріч

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Обговорили виконання домовленостей, яких досягнули під час останньої зустрічі "нормандської четвірки".

Меркель висловила занепокоєння через порушення з боку проросійських бойовиків на Донбасі, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Знайте більше: Глави МЗС "нормандської четвірки" планують зустріч у Мюнхені: Україну не запросили

Зеленський і Меркель говорили про:

питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі

висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, обговорили також необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

Довідка. Минулого разу Зеленський та Меркель говорили 15 січня. Тоді темами для розмови стали авіакатастрофа МАУ в Ірані, транзит російського газу через Україну та нові списки на обмін полоненими.

Проросійські бойовики на Донбасі не припиняють порушувати режим тиші. З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.