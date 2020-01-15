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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Зеленський поговорив з Меркель: про авіакатастрофу, газ та нові списки на обмін полоненими

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      Зеленський провів телефонну розмову з Меркель / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Говорили про авіакатастфрофу МАУ в Ірані, транзит російського газу через Україну, нові списки на обмін полоненими.

      Результати телефонної розмови лідерів України та Німеччини опублікували на сайті Президента України.

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      Про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      Ангела Меркель висловила співчуття щодо катастрофи українського літака в Ірані. Володимир Зеленський подякував їй за підтримку та готовність допомагати у розслідуванні трагедії.

      Він нагадав, що з перших днів на місці трагедії працює група українських фахівців. Президент очікує на ефективне розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті літака. Та сподівається, що сім’ям загиблих і компанії-перевізнику виплатять компенсації. Зеленський закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу.

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      Про транзит російського газу через Україну

      Зеленський зазначив, що задоволений компромісом і укладенням нового контракту, подякував Німеччині за посередництво.
      Ангела Меркель додала, що наступним завданням є збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.

      Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявила, що проєкт "Північний потік-2" в обхід України потрібно довести до кінця.

      Про ситуацію на Донбасі

      Президент України подякував канцлерці Німеччини за активну участь у Нормандському саміті. Зеленський наголосив, що завдяки перемовинам у Парижі вдалося досягнути домовленостей про повернення частини утримуваних українців.

      "Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі", – зазначив президент.

      Він також додав, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення. А також висловив занепокоєння порушенням Росією режиму тиші на Донбасі.

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      Про плани на наступну зустріч Тристоронньої контактної групи

      Група зустрінеться в Мінську 16 січня. Українська сторона робитиме все можливе для повного припинення вогню. Зеленський повідомив, що країна вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

      "Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей", – наголосив він.

      Крім того, президент висловив занепокоєння щодо недопуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних осіб на непідконтрольних територіях.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Авіакатастрофа МАУ в Ірані Війна на Донбасі Ангела Меркель Обмін полоненими Нормандський формат
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