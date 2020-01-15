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      У Німеччині та Канаді розкритикували законопроєкт Зеленського про децентралізацію

      2582 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      У Німеччині вважають, що запропонований президентом варіант закону не зміцнює права громад. Тим часом у Канаді переконані, що проєкт закону обмежує демократичні процеси.

      Відповідні заяви розмістили посольства країн на своїх сторінках у твіттері.

      Важливо: З'явився текст закону Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: що зміниться

      Зміни до Конституції щодо децентралізації повинні зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!
      – зауважили у німецькому посольстві.

      Канада теж висловила занепокоєння: там закликають провести інклюзивні громадські консультації стосовно змін і узгодження з принципами проєкту закону.

      Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроєкту № 2598, які обмежують демократичні процеси,
      – мовиться у повідомленні.

      Зміни до Конституції в частині децентралізації: що відомо

      • Законопроєкт Зеленського Верховна Рада планує розглянути 15 січня.
      • Зеленський пропонує позбутися районів і запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим.
      • У чинній редакції Конституції закріплений перелік конкретних найменувань всіх областей України.
      • Закріплюється, що зміна меж округів, їх найменування та перейменування здійснюватиметься з урахуванням думки місцевих жителів.
      • Помічник президента Андрій Єрмак заявляв, що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія.


      Зміни у Конституції щодо децентралізації/ інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Канада Децентралізація Війна на Донбасі Мінські домовленості Верховна Рада
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