В Германии и Канаде раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации

В Германии считают, что предложенный президентом вариант закона не укрепляет права общин. Тем временем в Канаде убеждены, что проект закона ограничивает демократические процессы.

Соответствующие заявления разместили посольства стран на своих страницах в твиттере.

Важно: Появился текст закона Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации: что изменится

Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!

– отметили в немецком посольстве.

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

Канада тоже выразила беспокойство: там призывают провести инклюзивные общественные консультации относительно изменений и согласование с принципами проекта закона.

Канада разделяет беспокойство многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта № 2598, который ограничивает демократические процессы,

– говорится в сообщении.

shares the concerns of many mayors, heads of local governments, civil society and experts over the proposed DL#2598 constitutional amendments that limit democratic processes. We encourage inclusive public consultations on proposed changes and alignment with #ECLSG principles — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) January 15, 2020

Изменения в Конституцию в части децентрализации: что известно

Законопроект Зеленского Верховная Рада планирует рассмотреть 15 января.

Зеленский предлагает избавиться от районов и ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.

Закрепляется, что изменение границ округов, их наименование и переименование будет осуществляться с учетом мнения местных жителей.

Помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституции" говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия.



Изменения в Конституции по децентрализации / инфографика 24 канала