В Германии и Канаде раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации
В Германии считают, что предложенный президентом вариант закона не укрепляет права общин. Тем временем в Канаде убеждены, что проект закона ограничивает демократические процессы.
Соответствующие заявления разместили посольства стран на своих страницах в твиттере.
Важно: Появился текст закона Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации: что изменится
Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!
– отметили в немецком посольстве.
Канада тоже выразила беспокойство: там призывают провести инклюзивные общественные консультации относительно изменений и согласование с принципами проекта закона.
Канада разделяет беспокойство многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта № 2598, который ограничивает демократические процессы,
– говорится в сообщении.
Изменения в Конституцию в части децентрализации: что известно
- Законопроект Зеленского Верховная Рада планирует рассмотреть 15 января.
- Зеленский предлагает избавиться от районов и ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.
- В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.
- Закрепляется, что изменение границ округов, их наименование и переименование будет осуществляться с учетом мнения местных жителей.
- Помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституции" говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия.
Изменения в Конституции по децентрализации / инфографика 24 канала