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      В Германии и Канаде раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации

      72 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      В Германии считают, что предложенный президентом вариант закона не укрепляет права общин. Тем временем в Канаде убеждены, что проект закона ограничивает демократические процессы.

      Соответствующие заявления разместили посольства стран на своих страницах в твиттере.

      Важно: Появился текст закона Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации: что изменится

      Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!
      – отметили в немецком посольстве.

      Канада тоже выразила беспокойство: там призывают провести инклюзивные общественные консультации относительно изменений и согласование с принципами проекта закона.

      Канада разделяет беспокойство многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта № 2598, который ограничивает демократические процессы,
      – говорится в сообщении.

      Изменения в Конституцию в части децентрализации: что известно

      • Законопроект Зеленского Верховная Рада планирует рассмотреть 15 января.
      • Зеленский предлагает избавиться от районов и ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.
      • В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.
      • Закрепляется, что изменение границ округов, их наименование и переименование будет осуществляться с учетом мнения местных жителей.
      • Помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституции" говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия.


      Изменения в Конституции по децентрализации / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Верховная Рада Минские договоренности Война на Донбассе Децентрализация Канада Владимир Зеленский
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