Бойовики готують напад на ними ж окуповані населені пункти, – ООС

Напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську проросійські бойовики на Донбасі навмисне провокують ЗСУ, щоб загострити ситуацію в регіоні. Це їм потрібно, аби звинуватити українців у порушенні режиму припинення вогню та зриві реалізації мінських домовленостей.

Про це у фейсбуці увечері 11 лютого розповіло Командування Операції Об'єднаних сил.

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У штабі ООС вважають, що "напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють вогневі провокації на лінії зіткнення".

Зокрема, 11 лютого біля Оріхового ворог обстрілював позиції українців із гранатометів та мінометів забороненого мінськими домовленостями калібру у 120 міліметрів. На щастя, бійці ЗСУ не постраждали.

Бойовики, наголошують у штабі ООС, мають на меті загострити ситуацію в регіоні, змусити ЗСУ стріляти у відповідь. А потім вони звинуватять Україну в порушенні режиму припинення вогню та зриві виконання мінських угод.

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Українська розвідка встановила, що ворог планує атаку з використанням важкої артилерії, причому атаку на населені пункти на окупованій території України.

В командуванні ООС наголосили: Україна суворо дотримується зобов’язань щодо повного припинення вогню. Утім, при цьому ЗСУ готові адекватно реагувати на загрози з боку окупантів.



Карта окупованих територій та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу

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