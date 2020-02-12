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      Бойовики готують напад на ними ж окуповані населені пункти, – ООС

      25 Читать новость на русском
      Бойовики навмисне провокують ЗСУ напередодні засідання ТКГ у Мінську / ООС

      Напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську проросійські бойовики на Донбасі навмисне провокують ЗСУ, щоб загострити ситуацію в регіоні. Це їм потрібно, аби звинуватити українців у порушенні режиму припинення вогню та зриві реалізації мінських домовленостей.

      Про це у фейсбуці увечері 11 лютого розповіло Командування Операції Об'єднаних сил

      Читайте також: Не можу сказати всю правду, – Зеленський про припинення вогню на Донбасі

      У штабі ООС вважають, що "напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють вогневі провокації на лінії зіткнення".

      Зокрема, 11 лютого біля Оріхового ворог обстрілював позиції українців із гранатометів та мінометів забороненого мінськими домовленостями калібру у 120 міліметрів. На щастя, бійці ЗСУ не постраждали. 

      Бойовики, наголошують у штабі ООС, мають на меті загострити ситуацію в регіоні, змусити ЗСУ стріляти у відповідь. А потім вони звинуватять Україну в порушенні режиму припинення вогню та зриві виконання мінських угод.

      Важливо!

      Українська розвідка встановила, що ворог планує атаку з використанням важкої артилерії, причому атаку на населені пункти на окупованій території України.

      В командуванні ООС наголосили: Україна суворо дотримується зобов’язань щодо повного припинення вогню. Утім, при цьому ЗСУ готові адекватно реагувати на загрози з боку окупантів.

      Війна
      Карта окупованих територій та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу

      До теми: Зеленський поговорив з Меркель: серед тем – розведення на Донбасі та нормандська зустріч

      Раптово померла українська журналістка Ольга Шеремет
      11 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Окуповані території Війна на Донбасі Україна – Росія Мінські домовленості
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