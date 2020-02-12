Бойовики готують напад на ними ж окуповані населені пункти, – ООС
Напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську проросійські бойовики на Донбасі навмисне провокують ЗСУ, щоб загострити ситуацію в регіоні. Це їм потрібно, аби звинуватити українців у порушенні режиму припинення вогню та зриві реалізації мінських домовленостей.
Про це у фейсбуці увечері 11 лютого розповіло Командування Операції Об'єднаних сил.
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У штабі ООС вважають, що "напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють вогневі провокації на лінії зіткнення".
Зокрема, 11 лютого біля Оріхового ворог обстрілював позиції українців із гранатометів та мінометів забороненого мінськими домовленостями калібру у 120 міліметрів. На щастя, бійці ЗСУ не постраждали.
Бойовики, наголошують у штабі ООС, мають на меті загострити ситуацію в регіоні, змусити ЗСУ стріляти у відповідь. А потім вони звинуватять Україну в порушенні режиму припинення вогню та зриві виконання мінських угод.
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Українська розвідка встановила, що ворог планує атаку з використанням важкої артилерії, причому атаку на населені пункти на окупованій території України.
В командуванні ООС наголосили: Україна суворо дотримується зобов’язань щодо повного припинення вогню. Утім, при цьому ЗСУ готові адекватно реагувати на загрози з боку окупантів.
Карта окупованих територій та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу
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