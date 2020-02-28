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      Боевики час обстреливали украинские позиции на Донбассе: ВСУ дали отпор

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      Подконтрольные России боевики продолжают беспощадно обстреливать украинские позиции на Донбассе. Утром 28 февраля оккупанты в течение часа били по украинским военным вблизи Новотошковского, что на Луганщине. К сожалению, один защитник получил ранение.

      В Министерстве обороны сообщили, что в ночь на пятницу оккупанты из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в течение 20 минут обстреливали опорные пункты подразделений ОС у Водяного, что на Донетчине.

      Важно: На Донбассе в результате обстрела погиб военный

      Уже после 7 часов утра российские наемники устроили обстрелы на Луганском направлении.

      Оккупанты вели огонь по позициям наших войск неподалеку Новотошковского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Несмотря на продолжительность этого обстрела – почти час – наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями,
      – отметили в Минобороны.

      Во время этого вражеского обстрела один украинский военный получил ранение.

      Отметим, вчера, 27 февраля, вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты били по позициям ВСУ в районе Новомихайловки, Красногоровки, Старогнатовки, Новотошковского и Орехово.

      К сожалению, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один – получил ранение.

      Важно! Несмотря на все договоренности о прекращении огня, боевики каждый день продолжают обстреливать Донбасс. С начала 2020 года Украина потеряла 15 военных. Поименный список погибших героев – в материале 24 канала.

      окуповані райони Донбасу, війна на донбасі
      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Постраждалі Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Пророссийские боевики Оккупированные территории
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