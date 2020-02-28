Бойовики годину обстрілювали українські позиції на Донбасі: ЗСУ дали відсіч

Підконтрольні Росії бойовики продовжують нещадно обстрілювати українські позиції на Донбасі. Вранці 28 лютого окупанти протягом години гатили по українських військових поблизу Новотошківсього, що на Луганщині. На жаль, один захисник отримав поранення.

У Міністерстві оборони повідомили, що в ніч на п'ятницю окупанти з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї протягом 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів ОС біля Водяного, що на Донеччині.

Важливо: На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий

Вже після 7 години ранку російські найманці влаштували обстріли на Луганському напрямку.

Окупанти вели вогонь по позиціях наших військ неподалік Новотошківського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зважаючи на тривалість цього обстрілу — майже годину — наші воїни відповіли противнику з озброєння, не забороненого домовленостями,

– наголосили у Міноборони.

Під час цього ворожого обстрілу один український військових зазнав поранення.

Зауважимо, вчора, 27 лютого, збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти гатили по позиціях ЗСУ в районі Новомихайлівки, Красногорівки, Старогнатівки, Новотошківського та

Оріхового. На жаль, унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один – отримав поранення.

Важливо! Попри усі домовленості про припинення вогню, бойовики щодня продовжують обстрілювати Донбас. З початку 2020 року Україна втратила 15 військових. Поіменний список загиблих героїв – у матеріалі 24 каналу.



Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу