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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Боевики цинично обстреляли украинских бойцов на Донбассе: самые горячие направления

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      Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать "перемирие" и 8 августа обстреляли позиции украинских военных на Донбассе до 9 раз. К счастью, раненых и погибших среди бойцов ВСУ нет.

      Оккупанты били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      В целом подконтрольные России наемники совершили обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Богдановка, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Широкино, Новогригорьевки, Лебединского и Новолуганского.

      Потерь с нашей стороны не зафиксировано,
      – добавили в штабе.

      С начала суток, 9 августа, окупанты уже успели нарушить режим прекращения огня и обстреляли украинских военных из стрелкового оружия возле Лебединского

      Бойцы Вооруженных сил продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

      Кроме того, на фронте периодически дают о себе знать и снайперы. Капитан, разведчик 24 королевской бригады говорит, тех кто стоит по ту сторону – хорошо знает и это далеко не местные шахтеры.

      Применяя определенные виды оружия, такие как ПТРы и АГСы, которые попадают в цель, то это надо иметь специальные навыки,
      – отмечает капитан.

      Военные говорят, пока действия провокационные – наблюдают. Но в случае опасности ответ не заставит себя ждать. "Пока силы есть, воодушевление и уверенность в том, что мы все делаем правильно и почему мы здесь находимся", – добавил капитан ВСУ.

      Когда начало действовать новое перемирие?
      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      Украинская сторона постоянно соблюдать эти условия, в то время как оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четыре украинских морпеха. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

      Кроме того, Россия продолжает накапливать тяжелую военную технику на границе с ОРДЛО. Ее перевозят по железной дороге в Ростовской области, поэтому вблизи с украинской границей стоят целые склады оружия.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донецкой и Луганской области / инфографика 24 канала

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Оружие Пророссийские боевики
      Источник: 24 Канал
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