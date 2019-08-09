Бойовики цинічно обстріляли українських бійців на Донбасі: найгарячіші напрямки

Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати "перемир'я" і 8 серпня обстріляли позиції українських військових на Донбасі аж 9 разів. На щастя, поранених і загиблих серед бійців ЗСУ немає.

Окупанти гатили по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Загалом підконтрольні Росії найманці здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Богданівки, Водяного, Новотроїцького, Верхньоторецького, Широкиного, Новогригорівки, Лебединського та Новолуганського.

Втрат з нашого боку не зафіксовано,

– додали у штабі.

З початку доби, 9 серпня, окупанти вже встигли порушити режим припинення вогню та обстріляли українських військових зі стрілецької зброї біля Лебединського

Бійці Збройних сил продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Коли почало діяти нове перемир'я? Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.



Окрім того, Росія продовжує накопичувати важку військову техніку на кордоні з ОРДЛО. Її перевозять залізницею до Ростовської області, відтак поблизу з українським кордоном стоять цілі склади зброї.



Окуповані райони Донеччини та Луганщини / інфографіка 24 каналу