Боевики Донбасса в очередной раз запустили фейк о канадском спецназе: фотодоказательство
Приспешники российских оккупационных войск Донетчины снова распространили в сети фотографии солдат, которые несут гробы своих погибших товарищей. При этом в подписи к фото говорится: "Канадский спецназ сразился с "ДНР".
В социальных сетях принялись обсуждать эту явно ложную информацию от пророссийских боевиков о якобы погибших канадских военных на Донбассе.
Читайте также: Журналист показал новые доказательства подлых действий оккупантов на Донбассе: фото
Отметим, на самом деле на фото изображены канадские военные, которые несут гробы своих соотечественников на аэродроме в Кандагаре в Афганистане. Эти снимки были сделаны еще 21 марта 2009 года.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии