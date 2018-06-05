Боевики Донбасса в очередной раз запустили фейк о канадском спецназе: фотодоказательство

Боевики Донбасса в очередной раз запустили фейк о канадском спецназе / Фото из открытых источников

Приспешники российских оккупационных войск Донетчины снова распространили в сети фотографии солдат, которые несут гробы своих погибших товарищей. При этом в подписи к фото говорится: "Канадский спецназ сразился с "ДНР".