Бойовики Донеччини вкотре запустили фейк про канадський спецназ: фотодоказ
Поплічники російських окупаційних військ Донеччини знову поширили у мережі фотознімок солдатів, які несуть труни своїх загиблих товаришів. При цьому у підписі до фото мовиться: "Канадський спецназ повоював з "ДНР".
У соціальних мережах взялися обговорювати цю явну неправдиву інформацію від проросійських бойовиків про нібито загиблих канадських військових на Донбасі.
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Зазначимо, насправді на фото зображені канадські військові, що несуть труни своїх співвітчизників на аеродромі в Кандагарі, що в Афганістані. Ці знімки було зроблені ще 21 березня 2009 року.
Джерело: 24 Канал
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