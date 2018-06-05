Бойовики Донеччини вкотре запустили фейк про канадський спецназ: фотодоказ

Поплічники російських окупаційних військ Донеччини знову поширили у мережі фотознімок солдатів, які несуть труни своїх загиблих товаришів. При цьому у підписі до фото мовиться: "Канадський спецназ повоював з "ДНР".

У соціальних мережах взялися обговорювати цю явну неправдиву інформацію від проросійських бойовиків про нібито загиблих канадських військових на Донбасі. Читайте також: Журналіст показав нові докази підлих дій окупантів на Донбасі: фото Зазначимо, насправді на фото зображені канадські військові, що несуть труни своїх співвітчизників на аеродромі в Кандагарі, що в Афганістані. Ці знімки було зроблені ще 21 березня 2009 року.