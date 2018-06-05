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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Бойовики Донеччини вкотре запустили фейк про канадський спецназ: фотодоказ

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Бойовики Донеччини запустили фейк про канадський спецназ
Бойовики Донеччини запустили фейк про канадський спецназ / Фото з вільних мереж

Поплічники російських окупаційних військ Донеччини знову поширили у мережі фотознімок солдатів, які несуть труни своїх загиблих товаришів. При цьому у підписі до фото мовиться: "Канадський спецназ повоював з "ДНР".

У соціальних мережах взялися обговорювати цю явну неправдиву інформацію від проросійських бойовиків про нібито загиблих канадських військових на Донбасі.

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Зазначимо, насправді на фото зображені канадські військові, що несуть труни своїх співвітчизників на аеродромі в Кандагарі, що в Афганістані. Ці знімки було зроблені ще 21 березня 2009 року.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Російська пропаганда Канада
Джерело: 24 Канал
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