Боевики готовятся к провокациям на Донбассе после объявления перемирия: прибыли российские СМИ

С 00:00 понедельника, 5 марта, на Донбассе объявлено перемирие. Однако, по данным штаба АТО, боевики готовятся к провокациям. Для этого к местам возможных обстрелов прибыли российско-пропагандистские СМИ.

По данным разведки Штаба АТО, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения.

"Они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда обстреливая позиции украинской армии, кремлевские наемники одновременно будут вести огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов", – говорится в сообщении.

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Военные возможных провокациях со стороны боевиков связывают с договоренностями Трехсторонней контактной группы о бессрочном прекращении огня, начиная с 5 марта

"Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов", – отметили в штабе АТО.

В свои преступные действия российско-оккупационных войск планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала "Россия 24", которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске объявила об очередном перемирие на Донбассе с 5 марта.