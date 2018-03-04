Прекращение огня на Донбассе с 5 марта: Штаб АТО сделал заявление

Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 5 марта 2018 года.

Соответствующее заявление обнародовали в пресс-центре штаба АТО.

"Подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", – говорится в сообщении.

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Однако в Вооруженных Силах Украины напомнили, что в случае провокаций со стороны российских боевиков, готовы немедленно реагировать в ответ

"Следует напомнить, что каждая договоренность о прекращении огня силами АТО придерживалась неукоснительно. В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", – отметили военные.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске объявила об очередном перемирие на Донбассе с 5 марта.