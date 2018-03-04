Припинення вогню на Донбасі з 5 березня: Штаб АТО зробив заяву

Збройні Сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня 2018 року.

Відповідну заяву оприлюднили у прес-центрі Штабу АТО.

"Підрозділи ЗС України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на сході України", – йдеться в повідомленні.

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Однак у Збройних Силах України нагадали, що у випадку провокацій зі сторони російських бойовиків, готові негайно реагувати у відповідь

"Слід нагадати, що кожна домовленість про припинення вогню силами АТО дотримувалася неухильно. Водночас, виключно у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗС України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні Сили України готові негайно адекватно реагувати у відповідь", – зазначили військові.

Нагадаємо, тристороння контактна група у Мінську оголосила про чергове перемир’я на Донбасі з 5 березня.