Бойовики готуються до провокацій на Донбасі після оголошення перемир'я: прибули російські ЗМІ

З 00:00 понеділка, 5 березня, на Донбасі оголошено перемир'я. однак за даними Штабу АТО, бойовики готуються до провокацій. Для цього до місць можливих обстрілів прибули російсько-пропагандистські ЗМІ.

За даними розвідки Штабу АТО, підтримувані Росією незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних вогневих провокацій як проти підрозділів Збройних Сил України, так і проти цивільного населення.

"Вони збираються вдатися до уже неодноразово випробуваної ними підступної тактики, коли обстрілюючи позиції української армії, кремлівські найманці одночасно вестимуть вогонь і у бік непідконтрольних українському уряду населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

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Військові можливі провокації зі сторони бойовиків пов’язують із домовленостями Тристоронньої контактної групи про безстрокове припинення вогню, починаючи з 5 березня

"Такими цинічними діями окупанти намагатимуться створити умови для обвинувачення сил АТО у нібито обстрілах непідконтрольних українській владі прифронтових населених пунктів", – зазначили у Штабі АТО.

До своїх злочинних дій російсько-окупаційних військ планують залучити підконтрольні їм ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу "Росія 24", яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей. За задумом окупаційної адміністрації РФ вони мають знімати і оприлюднювати відповідну картинку з метою дискредитації Збройних Сил України, військового та військово-політичного керівництва України.

Нагадаємо, тристороння контактна група у Мінську оголосила про чергове перемир’я на Донбасі з 5 березня.