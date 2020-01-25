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      Боевики гранатометами и ракетными комплексами устроили ад возле Опытного

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      Боевики обстреляли защитников Опытного из противотанкового ракетного комплекса / topwar.ru

      В течение пятницы, 24 января, пророссийские войска на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеских обстрелов один боец Объединенных сил получил ранения.

      Враг обстреливал украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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      В частности, восемь обстрелов оккупанты совершили по позициям оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

      • два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета – 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
      • дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также из снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
      • два раза в районе населенного пункта Опытное – из 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также совершил 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса;
      • неподалеку от Невельского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      Еще четыре обстрела враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганская область):

      • вблизи Новолуганского – 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • дважды неподалеку от населенного пункта Луганское – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • рядом с Ореховым – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 9 снарядов.

      Спокойнее не стало даже ночью. Так, в ночь на 25 января пророссийские войска произвели 5 выстрелов по защитникам Павлополя. Для этого они использовали станковый противотанковый гранатомет.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Постраждалі Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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