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      Черные Запорожцы попрощались с тремя собратьями, погибшими на Донбассе: фото

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      Черные Запорожцы за 4 дня потеряли на Донбассе трех собратьев / коллаж 24 канала

      В трех городах Украины состоялось прощание с погибшими на Донбассе воинами семьдесят второй ОМБр имени Черных Запорожцев. Трое военных, все из одной бригады, погибли, защищая Украину на Донбассе, в течение 16-19 января.

      Друзья, родные, собратья, знакомые и незнакомые люди на коленях прощались и провели в последний путь наших воинов, пишет 72-я ОМБр имени Черных Запорожцев.

      Важно! В Офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019 – 20 годов

      Потери Черных Запорожцев в январе 2020 году на Донбассе:

      • старший солдат Игорь Химичук;
      • старший солдат Валерий Закусило;
      • младший сержант Александр Слободанюк.

      Они погибли в бою за Украину. Помните тех, кто отдал жизнь за наше государство!
      – отметили в бригаде.

      Прощание с погибшими Черными Запорожцами: смотрите фото

      Игорь Химичук

      Со старшим солдатом Игорем Химичуком прощались в городе Чуднов Житомирской области. Там он и служил водителем отделения обеспечения Чудновского районного военного комиссариата.

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      На Донбассе украинский воин погиб 16 января 2020 года. Выполняя боевую задачу, парня поразила вражеская пуля.

      Ему было всего 29 лет, а родился он 7 июня 1990 года.

      Ігор Хімічук, воїн загинув на Донбасі
      Погибший на Донбассе военный Игорь Химичук

      Валерий Закусило

      Со старшим Солдатом Валерием Закусило прощались в городе Белой Церкви Киевской области. Там дислоцируется 72-я механизированная бригада.

      Военнослужащий погиб на Донбассе 18 января тоже от вражеской пули. Закусило было 32 года – он родился 27 октября 1987 года.

      У Валерия остались две дочери – Анжелина и Адель, а также жена Надежда.

      Валерій Закусило, український воїн загинув на Донбасі
      Украинский военный Валерий Закусило

      Александр Слободанюк

      Жизнь младшего сержанта Александра Слободанюка война унесла 19 января – на Крещение. Во время выполнения боевого задания в воина попала пуля вражеского снайпера.

      Это нужно видеть: Военные с передовой поздравили украинцев с Днем соборности: трогательное видео

      С ним простились в городе Первомайске Николаевской области. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины в рядах Вооруженных сил.

      Олександр Слободанюк, на Донбасі загинув український військовий
      Погибший защитник Украины Александр Слободанюк

      Что известно о семьдесят второй ОМБр имени Черных Запорожцев?72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Бригада дислоцируется в Белой Церкви, а с 2014 года участвует в защите Украины на Донбассе.

      Черные Запорожцы, в частности, участвовали в боях на Приазовье, в Изварино, Зеленополье и Авдеевке. В последнее время бригада воюет вблизи Золотого. Свое название ОМБр получила в честь военного формирования времен УНР.

      Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

       

      Сергей Дичек – 48-летний военный погибшего 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

      Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в девяносто третьей ОМБр имени Холодного Яра;

      Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в двадцать восьмой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

      Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в пятьдесят шестой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

      Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в девяносто втором ОМБр атамана Ивана Сирко;

      Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в десятый ОГШБр.

      В целом Украина только от начала 2020 года понесла уже 9 потерь в войне на Донбассе.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Белая Церковь Жертвы Вооруженные силы Украины
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