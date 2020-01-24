Черные Запорожцы попрощались с тремя собратьями, погибшими на Донбассе: фото

В трех городах Украины состоялось прощание с погибшими на Донбассе воинами семьдесят второй ОМБр имени Черных Запорожцев. Трое военных, все из одной бригады, погибли, защищая Украину на Донбассе, в течение 16-19 января.

Друзья, родные, собратья, знакомые и незнакомые люди на коленях прощались и провели в последний путь наших воинов, пишет 72-я ОМБр имени Черных Запорожцев.

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Потери Черных Запорожцев в январе 2020 году на Донбассе:

старший солдат Игорь Химичук;

старший солдат Валерий Закусило;

младший сержант Александр Слободанюк.

Они погибли в бою за Украину. Помните тех, кто отдал жизнь за наше государство!

– отметили в бригаде.

Прощание с погибшими Черными Запорожцами: смотрите фото

Игорь Химичук

Со старшим солдатом Игорем Химичуком прощались в городе Чуднов Житомирской области. Там он и служил водителем отделения обеспечения Чудновского районного военного комиссариата.

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На Донбассе украинский воин погиб 16 января 2020 года. Выполняя боевую задачу, парня поразила вражеская пуля.

Ему было всего 29 лет, а родился он 7 июня 1990 года.



Погибший на Донбассе военный Игорь Химичук

Валерий Закусило

Со старшим Солдатом Валерием Закусило прощались в городе Белой Церкви Киевской области. Там дислоцируется 72-я механизированная бригада.

Военнослужащий погиб на Донбассе 18 января тоже от вражеской пули. Закусило было 32 года – он родился 27 октября 1987 года.

У Валерия остались две дочери – Анжелина и Адель, а также жена Надежда.



Украинский военный Валерий Закусило

Александр Слободанюк

Жизнь младшего сержанта Александра Слободанюка война унесла 19 января – на Крещение. Во время выполнения боевого задания в воина попала пуля вражеского снайпера.

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С ним простились в городе Первомайске Николаевской области. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины в рядах Вооруженных сил.



Погибший защитник Украины Александр Слободанюк

Что известно о семьдесят второй ОМБр имени Черных Запорожцев?72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Бригада дислоцируется в Белой Церкви, а с 2014 года участвует в защите Украины на Донбассе.



Черные Запорожцы, в частности, участвовали в боях на Приазовье, в Изварино, Зеленополье и Авдеевке. В последнее время бригада воюет вблизи Золотого. Свое название ОМБр получила в честь военного формирования времен УНР.

Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погибшего 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в девяносто третьей ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в двадцать восьмой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в пятьдесят шестой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в девяносто втором ОМБр атамана Ивана Сирко;

Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в десятый ОГШБр.

В целом Украина только от начала 2020 года понесла уже 9 потерь в войне на Донбассе.