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      Военные с передовой поздравили украинцев с Днем соборности: трогательное видео

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      Военные с передовой поздравили украинцев с Днем соборности / 24 канал

      Военные ООС по случаю Дня соборности обратились к украинцам и пожелали мира, целостности и независимости нашей стране.

      Соответствующее видео разместили на странице Военного телевидения в фейсбук.

      Обратите внимание: День соборности: как украинские земли объединились в одном государстве

      "Позвольте поздравить вас с таким большим праздником единения Украины, с Днем соборности. Различные взгляды, разные мнения, вероисповедания, но все мы здесь едины", – говорится в обращении.

      Один из защитников пожелал людям мира без войны, чтобы Украина была целая, как раньше.

      Смотрите поздравления украинских солдат с Днем соборности:

      К слову, украинцев также поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в единстве – сила народа, и вспомнил свое новогоднее поздравление, которое вызвало большой общественный резонанс. Мол, вопрос единства – нас снова рассорил.

      Что известно о Дне соборности в Украине?2 января украинцы отмечают День соборности Украины. Это уже 101-я годовщина провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Традиционно в этот день по всей стране образуются живые цепи – в знак единства украинцев.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины День соборности Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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