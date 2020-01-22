Военные с передовой поздравили украинцев с Днем соборности: трогательное видео

Военные ООС по случаю Дня соборности обратились к украинцам и пожелали мира, целостности и независимости нашей стране.

Соответствующее видео разместили на странице Военного телевидения в фейсбук.

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"Позвольте поздравить вас с таким большим праздником единения Украины, с Днем соборности. Различные взгляды, разные мнения, вероисповедания, но все мы здесь едины", – говорится в обращении.

Один из защитников пожелал людям мира без войны, чтобы Украина была целая, как раньше.

Смотрите поздравления украинских солдат с Днем соборности:

К слову, украинцев также поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в единстве – сила народа, и вспомнил свое новогоднее поздравление, которое вызвало большой общественный резонанс. Мол, вопрос единства – нас снова рассорил.

Что известно о Дне соборности в Украине?2 января украинцы отмечают День соборности Украины. Это уже 101-я годовщина провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Традиционно в этот день по всей стране образуются живые цепи – в знак единства украинцев.