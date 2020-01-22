13:27
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Військові з передової привітали українців з Днем соборності: зворушливе відео

      111 Читать новость на русском
      Військові з передової привітали українців з Днем соборності / 24 канал

      Військові ООС з нагоди Дня соборності звернулись до українців та побажали миру, цілісності і незалежності нашій державі.

      Відповідне відео розмістили на сторінці Військового телебачення у фейсбук.

      Зверніть увагу: День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі

      "Дозвольте привітати вас з таким великим святом єднання України, з Днем соборності. Різні погляди, різні думки, віросповідання, але всі ми тут єдині", – йдеться у звернені.

      Один з захисників побажав людям миру без війни, щоб Україна була ціла, як раніше.

      Дивіться привітання українських солдатів з Днем соборності:

      До слова, українців також привітав Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що у єдності – сила народу, та пригадав своє новорічне привітання, яке викликало чималий суспільний резонанс. Мовляв, питання єдності – нас знову розсварило.

      Що відомо про День соборності в Україні?2 січня українці відзначають День соборності України. Це вже 101-річниця проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Традиційно у цей день по всій країні утворюються живі ланцюги – на знак єдності українців.

      Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
      сьогодні
      42476
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України День соборності
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:15 Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      Олена Кандяк 1300
      сьогодні , 12:00 Новий закон про працю. За яких підстав вас можуть звільнити
      Блоги 3467
      21 січня , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      1054
      21 січня , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1868
      сьогодні , 11:30 Ганна Новосад: що відомо про очільницю Міносвіти
      10374
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук