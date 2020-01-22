Військові з передової привітали українців з Днем соборності: зворушливе відео
Військові ООС з нагоди Дня соборності звернулись до українців та побажали миру, цілісності і незалежності нашій державі.
Відповідне відео розмістили на сторінці Військового телебачення у фейсбук.
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"Дозвольте привітати вас з таким великим святом єднання України, з Днем соборності. Різні погляди, різні думки, віросповідання, але всі ми тут єдині", – йдеться у звернені.
Один з захисників побажав людям миру без війни, щоб Україна була ціла, як раніше.
Дивіться привітання українських солдатів з Днем соборності:
До слова, українців також привітав Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що у єдності – сила народу, та пригадав своє новорічне привітання, яке викликало чималий суспільний резонанс. Мовляв, питання єдності – нас знову розсварило.
Що відомо про День соборності в Україні?2 січня українці відзначають День соборності України. Це вже 101-річниця проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Традиційно у цей день по всій країні утворюються живі ланцюги – на знак єдності українців.