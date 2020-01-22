Військові з передової привітали українців з Днем соборності: зворушливе відео

Військові ООС з нагоди Дня соборності звернулись до українців та побажали миру, цілісності і незалежності нашій державі.

Відповідне відео розмістили на сторінці Військового телебачення у фейсбук.

Зверніть увагу: День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі

"Дозвольте привітати вас з таким великим святом єднання України, з Днем соборності. Різні погляди, різні думки, віросповідання, але всі ми тут єдині", – йдеться у звернені.

Один з захисників побажав людям миру без війни, щоб Україна була ціла, як раніше.

Дивіться привітання українських солдатів з Днем соборності:

До слова, українців також привітав Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що у єдності – сила народу, та пригадав своє новорічне привітання, яке викликало чималий суспільний резонанс. Мовляв, питання єдності – нас знову розсварило.

Що відомо про День соборності в Україні?2 січня українці відзначають День соборності України. Це вже 101-річниця проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Традиційно у цей день по всій країні утворюються живі ланцюги – на знак єдності українців.