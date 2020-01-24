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      Чорні Запорожці попрощалися з трьома побратимами, які загинули на Донбасі: фото

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      Чорні Запорожці за 4 дні втратили на Донбасі трьох побратимів / колаж 24 каналу

      У трьох містах України відбулося прощання з загиблими на Донбасі воїнами 72-ої ОМБр імені Чорних Запорожців. Троє військових, усі з однієї бригади, загинули, захищаючи Україну на Донбасі, протягом 16-19 січня.

      Друзі, рідні, побратими, знайомі та незнайомі люди навколішках прощалися та провели в останній шлях наших воїнів, пише 72-а ОМБр імені Чорних Запорожців.

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      Втрати Чорних Запорожців у січні 2020 року на Донбасі:

      • старший солдат Ігор Хімічук;
      • старший солдат Валерій Закусило;
      • молодший сержант Олександр Слободанюк.

      Вони загинули у бою за Україну. Пам'ятаймо тих, хто віддав життя за нашу державу!
      – наголосили у бригаді.

      Прощання з загиблими Чорними Запорожцями: дивіться фото

      Ігор Хімічук

      Зі старшим солдатом Ігорем Хімічуком прощалися у місті Чудневі Житомирської області. Там він і служив водієм відділення забезпечення Чуднівського районного військового комісаріату.

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      На Донбасі український воїн загинув 16 січня 2020 року. Виконуючи бойове завдання, хлопця вразила ворожа куля.

      Йому було всього 29 років, а народився він 7 червня 1990 року.

      Ігор Хімічук, воїн загинув на Донбасі
      Загиблий на Донбасі військовий Ігор Хімічук

      Валерій Закусило

      Зі старшим Солдатом Валерієм Закусилом прощалися у місті Білій Церкві, що на Київщині. Саме там дислокується 72-а механізована бригада.

      Військовослужбовець загинув на Донбасі 18 січня так само від ворожої кулі. Закусилу було 32 роки – він народився 27 жовтня 1987 року.

      У Валерія Закусила залишилися дві доньки – Анжеліна та Адель, а також дружина Надія.

      Валерій Закусило, український воїн загинув на Донбасі
      Український військовий Валерій Закусило

      Олександр Слободанюк

      Життя молодшого сержанта Олександра Слободанюка війна забрала 19 січня – на Водохреща. Під час виконання бойового завдання у воїна влучила куля ворожого снайпера.

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      З ним попрощалися у місті Первомайську Миколаївської області. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України у лавах Збройних сил.

      Олександр Слободанюк, на Донбасі загинув український військовий
      Загиблий захисник України Олександр Слободанюк

      Що відомо про 72-у ОМБр імені Чорних Запорожців?72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – військове формування механізованих військ Збройних сил України. Бригада дислокується у Білій Церкві, а з 2014 року бере участь у захисті України на Донбасі.

      Чорні Запорожці, зокрема, брали участь у боях на Приазов'ї, під Ізвариним, Зеленопіллям та Авдіївкою. Останнім часом бригада воює поблизу Золотого. Свою назву ОМБр отримала на честь військового формування часів УНР.

      Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

      Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

      Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

      Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

      Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

      Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

      Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

      Загалом Україна лише від початку 2020 року зазнала вже 9 втрат у війні на Донбасі.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви Біла Церква Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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