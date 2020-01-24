Чорні Запорожці попрощалися з трьома побратимами, які загинули на Донбасі: фото

У трьох містах України відбулося прощання з загиблими на Донбасі воїнами 72-ої ОМБр імені Чорних Запорожців. Троє військових, усі з однієї бригади, загинули, захищаючи Україну на Донбасі, протягом 16-19 січня.

Друзі, рідні, побратими, знайомі та незнайомі люди навколішках прощалися та провели в останній шлях наших воїнів, пише 72-а ОМБр імені Чорних Запорожців.

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Втрати Чорних Запорожців у січні 2020 року на Донбасі:

старший солдат Ігор Хімічук;

старший солдат Валерій Закусило;

молодший сержант Олександр Слободанюк.

Вони загинули у бою за Україну. Пам'ятаймо тих, хто віддав життя за нашу державу!

– наголосили у бригаді.

Прощання з загиблими Чорними Запорожцями: дивіться фото

Ігор Хімічук

Зі старшим солдатом Ігорем Хімічуком прощалися у місті Чудневі Житомирської області. Там він і служив водієм відділення забезпечення Чуднівського районного військового комісаріату.

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На Донбасі український воїн загинув 16 січня 2020 року. Виконуючи бойове завдання, хлопця вразила ворожа куля.

Йому було всього 29 років, а народився він 7 червня 1990 року.



Загиблий на Донбасі військовий Ігор Хімічук

Валерій Закусило

Зі старшим Солдатом Валерієм Закусилом прощалися у місті Білій Церкві, що на Київщині. Саме там дислокується 72-а механізована бригада.

Військовослужбовець загинув на Донбасі 18 січня так само від ворожої кулі. Закусилу було 32 роки – він народився 27 жовтня 1987 року.

У Валерія Закусила залишилися дві доньки – Анжеліна та Адель, а також дружина Надія.



Український військовий Валерій Закусило

Олександр Слободанюк

Життя молодшого сержанта Олександра Слободанюка війна забрала 19 січня – на Водохреща. Під час виконання бойового завдання у воїна влучила куля ворожого снайпера.

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З ним попрощалися у місті Первомайську Миколаївської області. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України у лавах Збройних сил.



Загиблий захисник України Олександр Слободанюк

Що відомо про 72-у ОМБр імені Чорних Запорожців?72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – військове формування механізованих військ Збройних сил України. Бригада дислокується у Білій Церкві, а з 2014 року бере участь у захисті України на Донбасі.



Чорні Запорожці, зокрема, брали участь у боях на Приазов'ї, під Ізвариним, Зеленопіллям та Авдіївкою. Останнім часом бригада воює поблизу Золотого. Свою назву ОМБр отримала на честь військового формування часів УНР.

Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

Загалом Україна лише від початку 2020 року зазнала вже 9 втрат у війні на Донбасі.