Добрались до цивільних об’єктів: нові дані розвідки про бойовиків на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують обладнувати тимчасові вогневі позиції поруч із цивільними об'єктами на околицях населених пунктів. Їм вони потрібні для обстрілів.

Ці позиції вони використовують для провокаційних обстрілів. Про це речник Міноборони Дмитро Гуцуляк сказав під час брифінгу із посиланням на дані Головного управління розвідки.

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Водночас російсько-окупаційні війська систематично проводять начальні збори у своїх підрозділах під керівництвом кадрових військовослужбовців з Росії.

Зокрема, заздалегідь обладнані тимчасові вогневі позиції артилерії та мінометів окупанти облаштовують на околицях населених пунктів у безпосередній близькості від цивільних об’єктів,

– повідомив Гуцуляк.

Розвідка також повідомляє, що Росія продовжує постачати бойовикам на окупований Донбас боєприпаси, озброєння, військову техніку та своїх найманців. Для "транзиту" країна-агресор використовує непідконтрольні Україні ділянки кордону.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу