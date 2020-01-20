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      Бойовики на Донбасі знайшли спосіб, як приховувати свої дрони

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      Окупанти маскують свої дрони під безпілотники місії ОБСЄ, – розвідка / Getty images

      Російсько-окупаційні війська від початку року активізували розвідку. Вони також використовують безпілотні літальні апарати малого радіусу дії, маскуючи їх під безпілотники спостережної місії ОБСЄ.

      Бойовики активно використовують безпілотники від початку року, про це розповів речник Міноборони Максим Праута під час брифінгу з посиланням на Головне управління розвідки.

      Дивіться також: Блискучий успіх: бійці ЗСУ знищили "голову Оборонпрому" бойовиків на Донбасі

      Таким чином російсько-окупаційне командування використовує режим заборони вогню, аби продовжувати розвідку та обстріли.

      При цьому окупанти ввели практику запускати свої безпілотні літальні апарати у період часу та у районах, заявлених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ, 
      – пояснив він.

      Через обстріли та бомбардування із літальних апаратів 18 січня поранення отримали 10 українських військових. Того ж дня один захисник загинув. 

      Протягом останніх кількох днів через обстріли з боку бойовиків серед українських військовослужбовців багато поранених, є жертви. Через загострення ситуації Україна може звернутися до членів нормандського формату. 

      Окрім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували щонайменше 650 протитанкових мін на ділянках розведення у районі Золотого. Усі вони належать російським збройним формуванням.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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