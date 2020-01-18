Бомбардують з безпілотників: на Донбасі поранено вісьмох українських військових
З початку дня в результаті бойових дій на Донбасі були поранені восьмеро українських військовослужбовців. Бойовики вдалися до тактики бомбардування з безпілотних літальних апаратів.
Загалом, бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Про це мовиться у вечірньому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.
Варто знати: В Офісі генпрокурора відзвітували про втрати України на Донбасі впродовж 2019 – 20 років
До вечора суботи відбулося п'ять обстрілів:
- біля Пісків (стрілецькою зброєю),
- Красногорівки (станковим протитанковим гранатометом, озброєнням БМП),
- біля Павлополя (бойовики здійснили два гранатометні постріли ВОГ-17 з безпілотників),
- Василівки (стрілецькою зброєю),
- Оріхового (10 мін калібру 120 мілімітрів з міномета, автоматичними станковими гранатометами).
Що відомо про втрати України на Донбасі у 2020 році
Відомо, що упродовж перших 17 днів 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 10 військових. Водночас дві втрати були небойовими. Першої бойової втрати Україна зазнала 5 січня.
Імена загиблих українських військових:
- Сергій Дичек (підрив вантажівки);
- Сергій Рацун (обстріл, боєць перебував у окопі).
- Микола Довженко (обстріл позицій, загинув унаслідок смертельного поранення),
- Віталій Караван (необережне поводження з боєприпасами);
- Олексій Кучкін (зазнав смертельне поранення голови);
- Ігор Хімічук (обстріл позицій);
- Юрій Сергєєв (самогубство).
Загалом упродовж 2019 – 2020 років через постійні атаки з боку бойовиків на території
- Донецької області загинув 101 військовослужбовець, а 519 зазнали тяжких поранень,
- Луганської області загинув 31 військовослужбовець і 197 зазнали тяжких поранень.
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Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу