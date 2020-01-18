Бомбардують з безпілотників: на Донбасі поранено вісьмох українських військових

З початку дня в результаті бойових дій на Донбасі були поранені восьмеро українських військовослужбовців. Бойовики вдалися до тактики бомбардування з безпілотних літальних апаратів.

Загалом, бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Про це мовиться у вечірньому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

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До вечора суботи відбулося п'ять обстрілів:

біля Пісків (стрілецькою зброєю),

Красногорівки (станковим протитанковим гранатометом, озброєнням БМП),

біля Павлополя (бойовики здійснили два гранатометні постріли ВОГ-17 з безпілотників),

Василівки (стрілецькою зброєю),

Оріхового (10 мін калібру 120 мілімітрів з міномета, автоматичними станковими гранатометами).

Що відомо про втрати України на Донбасі у 2020 році

Відомо, що упродовж перших 17 днів 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 10 військових. Водночас дві втрати були небойовими. Першої бойової втрати Україна зазнала 5 січня.

Імена загиблих українських військових:

Загалом упродовж 2019 – 2020 років через постійні атаки з боку бойовиків на території

Донецької області загинув 101 військовослужбовець, а 519 зазнали тяжких поранень,

Луганської області загинув 31 військовослужбовець і 197 зазнали тяжких поранень.

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Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу