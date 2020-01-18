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      Бомбардують з безпілотників: на Донбасі поранено вісьмох українських військових

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      З початку дня в результаті бойових дій на Донбасі були поранені восьмеро українських військовослужбовців. Бойовики вдалися до тактики бомбардування з безпілотних літальних апаратів.

      Загалом, бойовики п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Про це мовиться у вечірньому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

      Варто знати: В Офісі генпрокурора відзвітували про втрати України на Донбасі впродовж 2019 – 20 років

      До вечора суботи відбулося п'ять обстрілів:

      • біля Пісків (стрілецькою зброєю),
      • Красногорівки (станковим протитанковим гранатометом, озброєнням БМП),
      • біля Павлополя (бойовики здійснили два гранатометні постріли ВОГ-17 з безпілотників),
      • Василівки (стрілецькою зброєю),
      • Оріхового (10 мін калібру 120 мілімітрів з міномета, автоматичними станковими гранатометами).

      Що відомо про втрати України на Донбасі у 2020 році

      Відомо, що упродовж перших 17 днів 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 10 військових. Водночас дві втрати були небойовими. Першої бойової втрати Україна зазнала 5 січня.

      Імена загиблих українських військових:

      Загалом упродовж 2019 – 2020 років через постійні атаки з боку бойовиків на території

      • Донецької області загинув 101 військовослужбовець, а 519 зазнали тяжких поранень,
      • Луганської області загинув 31 військовослужбовець і 197 зазнали тяжких поранень.

      Ще одна загибель військового! Біля українських позицій на Донбасі вибухнув ворожий безпілотник: що відомо про втрати


      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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