Бомбардируют с беспилотников: на Донбассе ранены восемь украинских военных
С начала дня в результате боевых действий на Донбассе были ранены восемь украинских военнослужащих. Боевики прибегли к тактике бомбардировки с беспилотных летательных аппаратов.
В общем, боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.
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До вечера субботы произошло пять обстрелов:
- у Песков (стрелковым оружием),
- у Красногоровки (станковым противотанковым гранатометом, вооружением БМП),
- у Павлополя (боевики совершили два гранатометных выстрела ВОГ-17 с беспилотников),
- у Васильевки (стрелковым оружием),
- у Орехового (10 мин калибра 120 милимитрив из миномета, автоматическими станковыми гранатометами).
Что известно о потерях Украины на Донбассе в 2020 году
Известно, что в течение первых 17 дней 2020 года на Донбассе погибли не менее 10 военных. В то же время две потери были небоевыми. Первую боевую потерю Украина понесла 5 января.
Имена погибших украинских военных:
- Сергей Дичек (подрыв грузовика);
- Сергей Рацун (обстрел, боец находился в окопе);
- Николай Довженко (обстрел позиций, погиб в результате смертельного ранения);
- Виталий Караван (неосторожное обращение с боеприпасами);
- Алексей Кучкин (получил смертельное ранение головы);
- Игорь Химичук (обстрел позиций);
- Юрий Сергеев (самоубийство).
В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны боевиков на территории
- Донецкой области погиб 101 военнослужащий, а 519 получили тяжелые ранения,
- Луганской области погиб 31 военнослужащий и 197 получили тяжелые ранения.
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Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала