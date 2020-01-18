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      Бомбардируют с беспилотников: на Донбассе ранены восемь украинских военных

      201 Читати новину українською
      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      С начала дня в результате боевых действий на Донбассе были ранены восемь украинских военнослужащих. Боевики прибегли к тактике бомбардировки с беспилотных летательных аппаратов.

      В общем, боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

      Следует знать: В Офисе Генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов

      До вечера субботы произошло пять обстрелов:

      • у Песков (стрелковым оружием),
      • у Красногоровки (станковым противотанковым гранатометом, вооружением БМП),
      • у Павлополя (боевики совершили два гранатометных выстрела ВОГ-17 с беспилотников),
      • у Васильевки (стрелковым оружием),
      • у Орехового (10 мин калибра 120 милимитрив из миномета, автоматическими станковыми гранатометами).

      Что известно о потерях Украины на Донбассе в 2020 году

      Известно, что в течение первых 17 дней 2020 года на Донбассе погибли не менее 10 военных. В то же время две потери были небоевыми. Первую боевую потерю Украина понесла 5 января.

      Имена погибших украинских военных:

      В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны боевиков на территории

      • Донецкой области погиб 101 военнослужащий, а 519 получили тяжелые ранения,
      • Луганской области погиб 31 военнослужащий и 197 получили тяжелые ранения.

      Еще одна гибель военного! Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник: что известно о потерях


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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