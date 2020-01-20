Боевики на Донбассе нашли способ, как скрывать свои дроны

Российско-оккупационные войска с начала года активизировали разведку. Они также используют беспилотные летательные аппараты малого радиуса действия, маскируя их под беспилотники наблюдательной миссии ОБСЕ.

Боевики активно используют беспилотники с начала года, об этом рассказал представитель Минобороны Максим Праута во время брифинга со ссылкой на Главное управление разведки.

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Таким образом российско-оккупационное командование использует режим запрета огня, чтобы продолжать разведку и обстрелы.

При этом оккупанты ввели практику запускать свои беспилотные летательные аппараты в период времени и в районах, заявленных для наблюдения с использованием беспилотников СММ ОБСЕ,

– пояснил он.

Из-за обстрелов и бомбардировок с летательных аппаратов 18 января ранения получили 10 украинских военных. В тот же день один защитник погиб.

В течение последних нескольких дней из-за обстрелов со стороны боевиков среди украинских военнослужащих много раненых, есть жертвы. Из-за обострения ситуации Украина может обратиться к членам нормандского формата.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали не менее 650 противотанковых мин на участках разведения в районе Золотого. Все они принадлежат российским вооруженным формированиям.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала