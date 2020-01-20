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      Боевики на Донбассе нашли способ, как скрывать свои дроны

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      Оккупанты маскируют свои дроны под беспилотники миссии ОБСЕ, – разведка / Getty images

      Российско-оккупационные войска с начала года активизировали разведку. Они также используют беспилотные летательные аппараты малого радиуса действия, маскируя их под беспилотники наблюдательной миссии ОБСЕ.

      Боевики активно используют беспилотники с начала года, об этом рассказал представитель Минобороны Максим Праута во время брифинга со ссылкой на Главное управление разведки.

      Смотрите также: Блестящий успех: бойцы ВСУ уничтожили "главу Оборонпрома" боевиков на Донбассе

      Таким образом российско-оккупационное командование использует режим запрета огня, чтобы продолжать разведку и обстрелы.

      При этом оккупанты ввели практику запускать свои беспилотные летательные аппараты в период времени и в районах, заявленных для наблюдения с использованием беспилотников СММ ОБСЕ,
      – пояснил он.

      Из-за обстрелов и бомбардировок с летательных аппаратов 18 января ранения получили 10 украинских военных. В тот же день один защитник погиб.

      В течение последних нескольких дней из-за обстрелов со стороны боевиков среди украинских военнослужащих много раненых, есть жертвы. Из-за обострения ситуации Украина может обратиться к членам нормандского формата.

      Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали не менее 650 противотанковых мин на участках разведения в районе Золотого. Все они принадлежат российским вооруженным формированиям.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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