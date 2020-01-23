Добрались до гражданских объектов: новые данные разведки о боевиках на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают оборудовать временные огневые позиции рядом с гражданскими объектами в окрестностях населенных пунктов. Им они нужны для обстрелов.

Эти позиции они используют для провокационных обстрелов. Об этом спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сказал во время брифинга со ссылкой на данные Главного управления разведки.

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В то же время российско-оккупационные войска систематически проводят учебные сборы в своих подразделениях под руководством кадровых военнослужащих из России.

В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты устраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов,

– сообщил Гуцуляк.

Разведка также сообщает, что Россия продолжает поставлять боевикам на оккупированный Донбасс боеприпасы, вооружение, военную технику и своих наемников. Для "транзита" страна-агрессор использует неподконтрольные Украине участки границы.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала