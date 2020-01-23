17:27
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Добрались до гражданских объектов: новые данные разведки о боевиках на Донбассе

      81 Читати новину українською
      Оккупанты обустраивают огневые позиции возле гражданских объектов на Донбассе, – разведка / Getty images

      Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают оборудовать временные огневые позиции рядом с гражданскими объектами в окрестностях населенных пунктов. Им они нужны для обстрелов.

      Эти позиции они используют для провокационных обстрелов. Об этом спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сказал во время брифинга со ссылкой на данные Главного управления разведки.

      К теме: Боевики на Донбассе нашли способ, как скрывать свои дроны

      В то же время российско-оккупационные войска систематически проводят учебные сборы в своих подразделениях под руководством кадровых военнослужащих из России.

      В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты устраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов,
      – сообщил Гуцуляк.

      Разведка также сообщает, что Россия продолжает поставлять боевикам на оккупированный Донбасс боеприпасы, вооружение, военную технику и своих наемников. Для "транзита" страна-агрессор использует неподконтрольные Украине участки границы.

      Окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      Испанию накрыли снегопады, ливни и шторм Глория: погибли 9 человек – фото, видео
      сегодня
      4089
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Міністерство оборони України Война на Донбассе Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:01 Фабрики "русских людей": почему Путин заложник своего прошлого
      Павло Казарін 36
      сегодня , 17:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 3219
      14 января , 18:25 Декоративные электрические камины: их виды и преимущества – фото
      Ростислав Струтинський 223
      19 января , 19:47 Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру
      171
      сегодня , 16:11 Deutsche Bahn: как работает немецкая компания, которая будет помогать Укрзализныце
      Ірина Кошанська 259
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук