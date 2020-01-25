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      Бойовики гранатометами та ракетними комплексами влаштували пекло біля Опитного

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      Бойовики обстріляли захисників Опитного з протитанкового ракетного комплексу / topwar.ru

      Протягом п'ятниці, 24 січня, проросійські війська на Донбасі 12 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один боєць Об'єднаних сил зазнав поранення.

      Ворог обстрілював українські позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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      Зокрема, вісім обстрілів окупанти здійснили по позиціях оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • два рази неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету – 21 постріл, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
      • двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;
      • два рази в районі населеного пункту Опитне – зі 120-мм міномету противник випустив 14 мін, а також 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу;
      • неподалік Невельського – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Ще чотири обстріли ворог здійснив у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

      • поблизу Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли та великокаліберного кулемету;
      • двічі неподалік населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 122 мм – 9 снарядів.

      Спокійніше не стало навіть вночі. Так, проти 25 січня проросійські війська здійснили 5 пострілів по захисниках Павлополя. Для цього вони використовували станковий протитанковий гранатомет.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Постраждалі Проросійські бойовики
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