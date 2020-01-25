Бойовики гранатометами та ракетними комплексами влаштували пекло біля Опитного

Протягом п'ятниці, 24 січня, проросійські війська на Донбасі 12 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один боєць Об'єднаних сил зазнав поранення.

Ворог обстрілював українські позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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Зокрема, вісім обстрілів окупанти здійснили по позиціях оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

два рази неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету – 21 постріл, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;

два рази в районі населеного пункту Опитне – зі 120-мм міномету противник випустив 14 мін, а також 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу;

– зі 120-мм міномету противник випустив 14 мін, а також 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу; неподалік Невельського – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ще чотири обстріли ворог здійснив у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

поблизу Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли та великокаліберного кулемету;

двічі неподалік населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 122 мм – 9 снарядів.

Спокійніше не стало навіть вночі. Так, проти 25 січня проросійські війська здійснили 5 пострілів по захисниках Павлополя. Для цього вони використовували станковий протитанковий гранатомет.