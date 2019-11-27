07:23
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Боевики из минометов обстреляли украинские позиции

      2 Читати новину українською
      За сутки 26 ноября боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе / prm.ua

      В течение суток 26 ноября подконтрольные России боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. К счастью, наши бойцы не понесли потерь.

      В своих обстрелах оккупанты использовали минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы, сообщает штаб ООС.

      Важно! Ветерана АТО нашли зарезанным в канаве на Луганщине, – товарищ погибшего Ананьев

      В частности, враг 5 раз стрелял в районе действия оперативно-тактической группировки "Север":

      • неподалеку от Луганского и дважды у Крымского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;
      • у Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

      Кроме того, оккупанты совершили 7 обстрелов в зоне ответственности группировки "Восток":

      • четыре раза неподалеку от Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Широкино – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • у Березового – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

      Оккупационные войска немного притихли только в ночь на 27 ноября – по состоянию на 7 утра обстрелов не зафиксировано.

      Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      сегодня
      269
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украина – Россия Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      сегодня , 07:01 Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      Інна Жолобович 47
      Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о таможенной реформе
      сегодня , 06:50 Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о таможенной реформе
      Леся Виговська 122
      Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      сегодня , 06:10 Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      Ярослав Голобородько 269
      "Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
      сегодня , 00:15 "Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
      Вісент Луїс 275
      Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      26 ноября , 23:00 Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      Антон Голобородько 81
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук