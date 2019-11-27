Боевики из минометов обстреляли украинские позиции

В течение суток 26 ноября подконтрольные России боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. К счастью, наши бойцы не понесли потерь.

В своих обстрелах оккупанты использовали минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы, сообщает штаб ООС.

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В частности, враг 5 раз стрелял в районе действия оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку от Луганского и дважды у Крымского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;

у Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты совершили 7 обстрелов в зоне ответственности группировки "Восток":

четыре раза неподалеку от Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды вблизи Широкино – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Березового – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Оккупационные войска немного притихли только в ночь на 27 ноября – по состоянию на 7 утра обстрелов не зафиксировано.